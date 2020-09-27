Ведучі «У кого більше?» розповіли про свої найкращі подорожі

27 вересня в Україні відзначають День туризму. І хоч зараз ситуація з подорожами доволі складна через пандемію коронавірусу, поностальгувати про класний тревел ніхто не забороняє. Одні з найактивніших мандрівників Нового каналу, ведучі проекту «У кого більше?» згадали свої найкращі подорожі. І фішка у тому, що розповіли вони не про робочі відрядження, а про тревел у якості реальних туристів. Канада, Красноярськ, Куба, США, Карпати та Мальта – читай про найкращі подорожі українських екстремалів.

У ведучої Нового каналу стався нервовий зрив

Ведучу Нового каналу закидали яйцями

Аліна Мисечко – Канада:

– Якось з чоловіком ми поїхали у Канаду, до друзів. Там ми орендували авто та об’їздили багато місць. Вдалося побувати в парку з оленями, годували їх морквою та гуляли з ними на галявині. Також ми були у столиці, Оттаві, в Торонто, на Ніагарському водоспаді. Ще з друзями каталися на каное по канадських озерах. Окрім того, там можна класно пошопитися – знайти брендові речі за хорошу ціну.

Валентин Чернявський – Красноярськ:

– Коли мені було 18 років, я поїхав до Красноярську, Сибір. Мене туди запросила моя тітка. Оскільки квиток на літак коштував шалених грошей, вирушив потягом. Мені взяли плацкарт, а їхати довелося шість днів та п’ять ночей! Цікаво, коли ти їдеш потягом, то можеш простежити, наскільки змінюється архітектура. У самому Красноярську досить цікаво, тодішній мер посадив там пальми!

Аня Олицька – Куба:

– Я мріяла побувати на Кубі, але лише в рамках робочого відрядження. Та коли турагент запропонував нам її для відпустки, подумала: чому б ні. Туди якраз відкрили прямі перельоти, і була можливість взяти готель за системою «Все включене». Для відпочинку з дитиною це дуже важливо. У перші два дні я безперервно повторювала, що востаннє на Кубі. Але зараз можу сказати – однозначно, ні. По-перше, там просто неймовірно красивий океан, хоча б заради нього треба повернутися. По-друге, нас «підкупили» місцеві – усі вони дуже відкриті, привітні та щасливі (це дуже відчувалося). А по-третє, ми ще стільки місць на острові не побачили, що обов’язково потрібно надолужити. Тімі так сподобалося, що на Кубі все старе! І одного дня він заявив, що хотів би залишитися (сміється).

Анастасія Кошман – США:

– На своє 30-річчя я завжди мріяла опинитися в США, точніше, в Орландо. Там розташований величезний парк Universal Studio, де є окремий світ Гаррі Поттера. А я – одна з фанаток «Гаррі Поттера». Тому свої 30 років зустріла в мантії та з паличкою. Цього року здійснилася моя мрія.

Максим Узол – Карпати:

– Цьогорічні Карпати повністю перевернули моє представлення про них. До цього я був там разів десять. Але після цієї подорожі зрозумів, що не знав їх і, по суті, не був. Ми з Олею поїхали машиною на сім днів. Тачка розв’язала нам руки, і ми змогли дістатися таких місць, куди зазвичай не доберешся. Ми знайшли ферму, де скуштували найсмачніші равлики евер. Також у Карпатах є три круті гойдалки на вершинах гір. Враження, що ти літаєш. Зараз я сумую за таким свіжим повітрям, що ти його наче ложкою їси.

Оля Манько – Мальта:

– Раніше я думала, що Мальта – це маленький собі острівець з красивими видами. Мені здавалося, що вистачить лише двох чи трьох днів, щоб подивитися усе, що там є. Та побувавши там два роки тому, зрозуміла, що кожне місто на острові особливе. Я ніби відвідала кілька країнах, бо архітектура, пляжі, все відрізняється. Але добре позасмагати не вийшло, бо майже всі пляжі скелясті. На Мальті дуже зручний транспорт. Просто в аеропорту можна придбати карту на сім днів, яка дозволяє безлімітно пересуватися. За 25 євро туди ж входить і круїз на сусідній острів Гозо. Мальта не може набриднути.

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