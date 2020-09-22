У ведучої Нового каналу стався нервовий зрив

Під час зйомок проекту «У кого більше?» (Новий канал) Аню Олицьку довели роботи в умовах антисанітарії

Своє відрядження у Джакарту ведуча Аня Олицька, мабуть, не зможе забути ніколи, навіть якби дуже захотіла. Адже саме там дівчині довелося піти на одну з найогидніших робіт у своєму житті, яка призвела до нервового зриву.

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У третій день гри на проекті «У кого більше?» її суперниця Настя Кошман відправила Аню працювати збирачкою «цінностей» у міській каналізації. Спочатку робота здалася Олицькій посильною, і вона з завзяттям полізла у каналізацію, обмотавши руки та ноги пакетами. Але, як виявилося, прийшла вона туди запізно, і місцеві вже встигли виловити все, що можна було б продати. Останньою краплею на тій роботі для Ані став мертвий щур прямісінько під ногами.

– У мене стався нервовий зрив, адже довелося лізти в каналізацію в пакетах, які протікали. Там лежав мертвий щур, а в мене були мозолі, і я розуміла, що туди може потрапити інфекція. Я себе дуже накрутила. Більше того, з’ясувала, що ця робота не має сенсу, бо я нічого не знайду у тій каналізації, у тій багнюці. Та робота не дала б мені перемогти, і я знала, що програю, – поділилася ведуча «У кого більше?»

Коли Аню накрили емоції, «добрі» жителі Джакарти почали сміятися з дівчини. Але вилізти ведучій все ж допомогли.

Які ще жахливі роботи чекають на ведучих, дивися в хардкор-проекті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі