Ведучу Нового каналу закидали яйцями

Аню Олицьку з проекту «У кого більше?» покарали індонезійські діти

Ведучі проекту «У кого більше?» (Новий канал) готові до різних труднощів, аби заробити якомога більше грошей. Але працюючи в Індонезії в харчовій індустрії, Аня Олицька точно не чекала, що на неї нападуть і закидають яйцями. Так індонезійські діти вирішили помститися дівчині за те, що вона відмовилася задешево продати їм вуличну їжу керак-телор.

Але навіть переживши «розстріл» яйцями Аня Олицька була не готова здатися. Ведуча «У кого більше?» «взяла в полон» маленьких бешкетників, щоб ті відшкодували їй збитки. Але материнське серце взяло гору над бажанням перемоги.

– Я відпустила їх, бо вони діти. Спочатку поставилася спокійно, але потім вони почали мене дражнити. Я дуже втомилася, і розуміння того, що треба все дорозпродати, розізлило мене. Потім «взяла у заручники» одного з хлопчиків, але вчасно зрозуміла, що це неправильно. У мені боролися учасниця «У кого більше?» та мама, яка й виграла у цій моральній боротьбі, – поділилася Аня Олицька.

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Взагалі, на першій роботі в Індонезії, яку Аня знайшла ще в Україні, вона мала бути офіціанткою в ресторані. Але коли власник закладу побачив, яка красуня хоче в нього працювати, то зробив її обличчям ресторану. Поставив продавати керак-телор – вуличну їжу, що складається з рису та яєць.

– Мені потрібна красива біла дівчина, яка ходитиме з цим по місту та продаватиме керак-телор. Хочу таким чином підняти продажі. 20% від кожного проданого коржика буде тобі, – сказав роботодавець Ані.

За п’ять годин роботи ведуча «У кого більше?» могла заробити 96 тисяч рупій, приблизно 183 гривні. Але чи вдалося Ані Олицькій отримати хоч щось, враховуючи збитки? Дивися у хардкор-проект «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі