Ведуча Нового каналу стала зіркою кліпу індійського співака

Оля Манько з проекту «У кого більше?» здобула популярність в Індії

Хотіла хоч колись знятися у кліпі, але тебе не беруть українські артисти? Тоді спробуй себе за кордоном, хорошим варіантом може стати Таїланд. Як показує практика ведучої «У кого більше» Олі Манько, саме там у якості моделей цінуються дівчата слов’янської зовнішності. Дізнавшись про це, Оля вирішила спробувати себе у ролі моделі-акторки. Вона знялася у кліпі FAN індійського співака VISHAL.

– Я ніколи не пробувала себе в ролі моделі, бо в мене низький зріст, і не вважаю, що маю модельну зовнішність. Оцінюю себе тверезо. Але мені завжди подобалося виступати на сцені. Якби я не була телеведучою, то стала б акторкою, – поділилася ведуча «У кого більше?»

Щоб отримати таку роботу, Олі Манько довелося роздягнутися до купальника перед продюсером та режисером кліпу прямісінько на одному з пляжів Таїланду. Адже спочатку творці відео не оцінили нашу ведучу, мовляв, вона не сексі.

– Не скажу, що вважаю себе суперсексі. Я не Аня Олицька, яка просто йде, і це сексі відчувається. Не люблю виражати сексуальність на публіці. Я сексуальна для свого чоловіка, фліртую з ним та зваблюю. А взагалі скромна щодо цього, хоч так, по випуску, і не скажеш. Коли побачила, що хлопці знімають кліп, то зрозуміла, що маю взяти в цьому участь, – розповіла Оля Манько.

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Але після майже цілого знімального дня ведучу «У кого більше?» чекав незапланований у сценарії сюрприз. Творці кліпу хотіли, щоб Оля та співак VISHAL поцілувалися у кадрі.

– Я не змогла поцілувати співака. Для мене це зрада – найгірше, що може бути у стосунках – моральна, фізична, будь-яка… Якби таке зробив Макс, там була б не сварка, а постало б питання про те, чи можемо ми бути разом. Тому в мене на цьому моменті спрацював «стоп». Я зрозуміла, що легше піти на покарання, ніж зашкодити своїм стосункам. Мені важливіше бути чесною перед собою та своїм чоловіком, – наголосила Манько.

Коли Оля відмовилася цілуватися в кадрі, індійські кліпмейкери швиденько з нею розпрощалися. Вони не заплатили їй геть нічого, бо сказали, що все доведеться перезнімати й зателефонували іншій моделі. Але кліп FAN індійського співака VISHAL з Олею Манько у головній ролі таки побачив світ. Більше того, він набрав майже півмільйона переглядів на YouTube.

– Вони мене звільнили і не заплатили, але кліп таки випустили. Бо ми назнімали багато відео та крутих кадрів. Зараз відео крутять по різним музичним телеканалам в Індії. Він набрав популярності, – підсумувала свою роботу ведуча «У кого більше?»

Дивися хардкор-проект «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі