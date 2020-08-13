Екс-наречену Віталія Козловського обзивали чорношкірою

В інтерв’ю ведучій реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Анні Олицькій YouTube-блогерка Раміна Есхакзай розповіла про булінг з боку однокласників

У дитинстві YouTube-блогерка Раміна Есхакзай не була такою впевненою у собі, як сьогодні. Дівчина добряче комплексувала через свою колоритну зовнішність, яка їй дісталася від мами-українки та батька-афганця. Не забували нагадувати про те, що вона відрізняється від інших, і однокласники Раміни.

– У нас у третьому класі було двоє хлопців, які обзивали мене чорною, – відверто розповіла в інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій YouTube-блогерка. – Казали, що мій тато також чорний. Чому він сюди приїхав? Нехай повертається у свій Афганістан. Зрозуміло, мамі я нічого не розповідала, мовчки злилася. А потім, у дев’ятому класі, мені сподобався один хлопець. У нас роком старше вчилося два близнюки, і, власне, до одного з них у мене була симпатія. А інший – чи то від «великого» розуму, чи то від заздрощів – бігав по всій школі та обзивав чорнопопою. І так тривало до 11-го класу.

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До сьогодні недоброзичливці дорікають Раміні через її зовнішність.

– Пишуть, що циганка, узбечка, щоб йшла продавати на ринок, – перелічує екс-кохана співака Віталія Козловського. – Невже я заслуговую на ці коментарі? По-моєму, ні. Але якщо раніше ще якось реагувала, то зараз уже ніяк.

Позбутися комплексів дівчині вдалося значно пізніше. Раміна не приховує, що робила різноманітні маніпуляції, які додали їй впевненості.

– Я була симпатичною, а стала красивою, – каже вона. – Тому що вклалася у себе – накачала губи, витратила колосальний бюджет на зону під очима, аби позбутися синців, видалила грудочки Біша, прибрала волосся з тіла й наколола підборіддя.

YouTube-блогерка не соромиться розповідати про всі зміни в зовнішності, оскільки вважає, що вони зробили її тільки кращою.

Подивитися повне відео інтерв’ю з Раміною можна на YouTube-каналі Анни Олицької.

А новий проект за участі ведучої Анни Олицької – реаліті «У кого більше?» – вже зовсім скоро вийде в ефірі Нового каналу. Прем’єра – 31 серпня.