В інтерв’ю ведучій реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Анні Олицькій дівчина розповіла про стосунки з дуже заможним українським бізнесменом

Стосунки YouTube-блогерки та учасниці проекту «Холостяк» Раміни обговорювали всі, хто тільки може, – тривалий час вона зустрічалася зі співаком Віталієм Козловським. Але були у житті дівчини й інші партнери, історії про яких Раміна не часто розголошувала. До прикладу, в інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій блогерка зізналася, що зустрічалася з українським олігархом.

– Це було перед проектом «Холостяк», – каже Раміна. – Я на той момент була в модельному агентстві. І одна дівчина звідти запропонувала познайомити мене зі своїм другом-олігархом. Розповіла, що він давно шукає собі дівчину, але через постійну зайнятість не може знайти.

Чоловіку на той момент було близько 36 років, і він часто пропонував Раміні гроші на подарунки та мандрівки.

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– За весь час стосунків могла попросити дуже багато грошей, але я соромилася, – поділилася з ведучою Нового каналу YouTube-блогерка. – Запитувала в мами, наскільки зручно просити в нього дві тисячі гривень на сумочку. Хоча сумки у нього можна було замовляти набагато дорожчі.

Найдорожчий подарунок, який зробив український олігарх Раміні, був автомобіль. Його чоловік презентував з нагоди дня народження дівчини.

– Він запитав, яку машину я б хотіла, – пригадує гостя Анни Олицької. – Ні, щоби попросити Mercedes чи Toyota. Я відповіла – Nissan Juke (сміється). І то він не купив, а доложив мені грошей. Я продала своє попереднє авто, і певна сума у мене вже була.

І все б в цій історії було прекрасно, якби бізнесмен не був одруженим. Хоча на момент стосунків, запевняє Раміна, вона про це і не підозрювала. Пара не переховувалася і оточуючі бачили, як вони проводять разом час. А про те, що у її екс-коханого була дружина, YouTube-блогерка дізналася зовсім нещодавно.

А прем’єра реаліті «У кого більше?» за участі ведучої Анни Олицької – вже 31 серпня на Новому каналі!