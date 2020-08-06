Ведучі Нового каналу Настя Кошман та Оля Манько поділилися лайфхаками легкої подорожі

Восени Новий канал покаже, як ці дві тендітні дівчини будуть освоювати різні професії в екзотичних країнах в реаліті «У кого більше?». Щоб зйомки відбулися, вони ретельно готувалися до подорожі. Але інколи траплялися і лажі. Тож на зборах дівчата собаку з’їли. І знають, про що варто подумати заздалегідь, а що може не знадобитися.

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Страховка і щеплення

Про своє здоров’я варто подбати ще вдома. Для цього оформіть медичну страховку, адже у випадку чого лікування в чужій країні може вилитися в копієчку. На страховці не варто економити. Хай вона не знадобиться. Але краще буде з вами.

– Якщо ви летите в екзотичні країни – африканські чи азіатські, то в першу чергу треба поновити усі обов’язкові щеплення, – радить Оля Манько. – А ще зробити від тих хвороб, які не характерні для України, але циркулюють в країні, куди ви мандруєте.

Найнеобхідніше – в ручну поклажу

Зазвичай мандрівники намагаються в ручній поклажі лишити якнайменше речей. Але у ведучих «У кого більше?» інша схема. Адже вони знають, що інколи багаж не прилітає разом із тобою. І можна в буквальному сенсі лишитися без чистої білизни.

– В ручну поклажу закиньте один комплект спіднього, зубну щітку, пасту, павербенк, мінімальний набір косметики, – каже Настя Кошман. – Ще візьміть пачку вологих та сухих серветок, сонцезахисний крем, санітайзер і кілька масок.

Допоможи собі сам

Навіть якщо у вас є медична страховка, візьміть із собою мінімальну аптечку. Покладіть туди пігулки від болю в горлі, жарознижувальне, пластирі, ліки від розладу шлунку та краплі в ніс.

– У мене був випадок, коли я поїхала в зимовий тур і на католицьке Різдво застудилася, – згадує Оля. – В цей день в Кракові, де ми зупинились, усі аптеки були зачиненими. Я не могла купити простий парацетамол – збити температуру. І молилася, щоб на наступний день вони відкрилися.

Карти і перекладач

Якщо ви плануєте самостійно їздити по чужій країни, попіклуйтесь про наявність карти в гаджетах, або ж візьміть паперову, хоча це не так зручно.

– За весь час роботи в проекті найбільше нам знадобився навігатор, – зізнається Настя Кошман. – Бажано, щоб він працював без інтернету. Є спеціальний додаток MAPS.ME. Там можна завантажити потрібну країну. І після того в додатку спокійно прокладаєш маршрут подорожі, навіть якщо нема роумінгу і мобільного інтернету. Але раджу усе ж по прильоту купити місцеву сім-карту. Тоді ви не будете переживати ні за інтернет, ні я зв’язок із близькими. В азіатських країнах не зайвим буде і перекладач.

Одяг на кожен день

Під час перельоту важливо, аби не було перевісу багажу. Інакше доведеться платити. Як спакувати валізу правильно і уникнути неприємної ситуації?

– Важливо не набрати багато одягу і щоб його не було замало. Для цього я маю свою схему пакування, – посміхається Оля. – Наприклад, їду на море на тиждень. Розраховую один комплект одягу на день, плюс два додаткових комплекти – на пляж. Ще лайфхак – щоб не було перевісу багажу, візьміть шорти чи спідницю, а до них кілька футболок, так вийде мало одягу і багато образів.

Прем’єра реаліти « У кого більше?» – 31 серпня на Новому каналі.