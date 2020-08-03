3 інстаграмних місця на Херсонщині, які варто відвідати

Ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол і Оля Манько поділилися локаціями для фото і не тільки

Поки Оля і Макс з нетерпінням чекають 31 серпня і прем’єри реаліті «У кого більше?» (Новий канал), вони радять не зволікати і подорожувати. Адже останній місяць літа ніби спеціально створений, щоб надолужити прогалини в мандрівках. Треба встигнути покупатися, позагоряти, побачити круті місця і завалити соцмережі фотками. Для цього ідеально підходить Херсонська область. Що там варто подивитися – розповіли Макс і Оля в блозі на YouTube-каналі «Камон».

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Херсонська область – надзвичайно фотогенічна. Але добратися до неї чи відвідати певні місця відпочинку – ще той челендж.

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– Ми їхали з Києва, і частина шляху по одеській трасі хороша, а от коли звертаєш на миколаївську трасу, то там місцями отримуєш «сильний масаж», – згадує Макс. – На кордоні з Херсонщиною нам взагалі довелося звертати з траси, щоб заїхати дорогою, а точніше тим, що від неї лишилося, в одне особливе місце.

Маяк посеред поля

Хабловський маяк отримав неофіційне визнання найінстаграмнішого в Україні. Фішка в тому, що він стоїть не на морі, а на полі. Тут можна зробити фото на фоні маяка посеред пшениці чи соняхів. Навіщо йому стояти в полі? Кораблі ж не плавають на суші. Справа в тому, що він не один – це ціла система з трьох маяків. Хабловський – задній, є ще середній і передній в лимані. Дніпровський лиман – дуже складний для проходження. Раніше там багато кораблів сідало на мілину. Три маяки допомагають уникнути аварій. Всередину маяка вас не пустять, бо він працює автоматично без людей. Лише зрідка сюди приїжджають майстри щось полагодити.

Каньйон біля моря

– Це місце абсолютно не асоціюється з Херсонською областю, – розповідає Оля Манько. – Тому що – це гори. Якби мені хтось кілька місяців тому розповів, що тут є таке місце, я б не повірила. Насправді, в нього є кілька назв – Херсонські гори, Станіславський каньйон, балки Байдиха. А ще неофіційно його називають Гранд-Каньйоном.

До речі, тут можна і відпочити душею, і зробити круті фото, а ще покупатися в морі, якщо погода дозволятиме.

Аджигольский маяк

Посеред Дніпровського лиману на штучному острові заховався найбільший маяк України. Його висота 64 метри. До локації можна добратися лише на човні. Зараз маяк на ремонті, тому відвідувачів туди не пускають. Він побудований за проектом інженера Володимира Шухова, має гіперболоїдну конструкцію.

– Коли ми з Олею були в Китаї в Гуанчжоу, ми бачили башту таку саму по конструкції, як і Аджигольский маяк, – розповідає Макс. – Я дізнався, що вона побудована за патентом Шухова – архітектора, який спроектував український маяк. Тобто, технологію будівництва, яку ще придумали за часів царя, використовують в сучасних будівлях.

А от в яких цікавих місцях і країнах довелося працювати Максу і Олі – зможете побачити 31 серпня під час прем’єри реаліті «У кого більше?».