Ведуча реаліті «У кого більше?» (Новий канал) занадто перебірлива в їжі та привозить з подорожей снігові кулі

Восени Новий канал покаже, як ця тендітна дівчина та її чоловік Макс Узол змагаються між собою на закордонних заробітках. І це буде феєричне суперництво. Сьогодні ж вона святкує свій день народження. На честь свята Новий канал зібрав цікаві факти про Олю Манько.

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Факт №1 – у Олі замість крові тече в жилах кава

Хіба буває інакше в людини, яка народилася і виросла у Львові? За час життя там Оля не лише подорослішала, а ще навчилася майстерно ходити на високих підборах по бруківці. Ще у Львові вона полюбила усе прекрасне і вирішила: її життя – журналістика.

Факт №2 – Оля однаково любить подорожі і журналістику

– Професію журналіста я вибрала свідомо, – розповідає вона. – Не уявляла себе в іншій сфері. Я ж дуже активна. Для мене сидіти в офісі з дев’ятої ранку до шостої вечора – це самогубство. Тому перебирала такі професії, які передбачали непосидючість і відрядження. Правда, батькам мій вибір не дуже сподобався.

Факт №3 – про подорожі може говорити вічно

Раптом ви зустріните Олю десь на вулиці і не будете знати, про що з нею поговорити – заведіть розмову про її мандрівки. Подорожі її надихають і мотивують. Поки вона відвідала 36 країн. Найулюбленіша, куди б вона повернулася залюбки – Коста-Ріка. Чому? Бо місцеві – справжні оптимісти, які постійно всміхаються і раді усім. Там би Оля хотіла провести свою старість у будиночку на пляжі під шум прибою. Є країни, які лишили після себе не дуже приємні враження. Наприклад, Мадагаскар. Попри його мультяшну мімімішність ведуча нізащо б туди не повернулась.

Факт №4 – Оля – книгоман

Вона страшенно полюбляє читати, але через завантаженість присвячує цьому не так багато часу. Часто гортає книги, коли їде провідувати батьків до Львова. Улюблена література – мотиваційна та історія створення різних брендів. Після прочитання книги Говарда Шульца «Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави…» загорілася ідеєю відкрити власну кав’ярню.

Факт №5 – Оля була клоуном

– Хотіла бути більш незалежною від батьків, тому студенткою влаштувалась на роботу аніматором, – згадує вона. – Тоді ця ідея мені здалася класною. Адже я могла і грошей заробити, і розвинути свої акторські здібності, які б згодилися для роботи журналісткою. Але не все було так райдужно. Зараз смішно згадувати, та доводилось навіть бути клоуном.

Вітаємо із Днем народження! Нехай усі мрії збуваються. Бажаємо, щоб колекція снігових куль з різних країн швидко поповнювалася!