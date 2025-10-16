Андрій Рибак розповів про те як втікав з побачень

Новий каналStadium NightНовини

«Тікав з побачень»: Андрій Рибак – про пошук половинки в Tinder

Резидент гумористичного шоу Stadium Night, що виходить щочетверга о 22:00 на Новому каналі, пригадав кілька невдалих зустрічей з дівчатами

Чи не в кожного були вечори, коли очікуєш зустріти омріяного партнера, а натомість – жодних іскор і незручні паузи. Однак психологи нагадують: такі побачення допомагають краще зрозуміти себе, особисті межі та бажання. А ще – зберігають від «не свого» варіанту. До того ж кохання завжди знаходить тих, хто не перестає в нього вірити! Зараз учасник Stadium Night, що Новий канал показує щочетверга о 22:00, Андрій Рибак щасливий у шлюбі з дружиною Аліною. Хоча і йому довелося пройти «фільтр» на шляху до тієї єдиної.

– Давно, в студентські роки, я мав дивне побачення. В якийсь момент підійшла подруга тієї дівчини, сіла до нас, щось розпитувала. Як раптом – вона почала теж щось замовляти зі словами: «Ой, а що ви брали? А давайте мені таке ж саме», – пригадує Андрій Рибак в YouTube-проекті «Чого хочуть пари». – Зрозуміло, що там не було питання якихось великих грошей. Але на той час отримував стипендію в розмірі 600 гривень. Тому мав обмежений бюджет. Після вечері принесли рахунок, і розрахувався, звісно, я. Думаю, найімовірніше, у тих дівчат була певна домовленість. Але я про це вже не дізнаюся.

А ще Андрій колись користувався додатком для знайомств Tinder.

– І кілька разів тікав з побачень з дівчатами, на яких натрапив там. Чесно зізнаюся! Бувало, що я підʼїжджав, бачив, як вони йдуть до машини, і розумів, що нічого не вийде, – пояснює резидент Stadium Night. – Так, це було дуже-дуже поверхнево. Але я ніколи не зникав різко. Ще на початку розмови казав: «Блін, щойно подзвонили, треба їхати. Але давай хоча б кави випʼємо». Пригощав її, ми трохи спілкувалися. Згоден, що це було негарно, але я й не пишаюся цими вчинками. Хоч і платив за дівчину, після кави дуже швидко «змивався».

