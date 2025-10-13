Настя Ткаченко розповіла, як працювала на весіллі свого колишнього

Резидентка шоу Stadium Night розповіла, як працювала на святі кохання свого екс-хлопця

У кожної людини є минуле. І хоч що б це було – робоче чи особисте, кажуть, що краще такі теми не піднімати в теперішньому, з новими людьми та в нових обставинах. Та інколи минуле саме нас знаходить. І часто це стається у найбільш непередбачуваний спосіб. Як от вийшло в гумористки, резидентки проекту Stadium Night, який кожен четвер о 22:00 показує Новий канал, Анастасії Ткаченко. В ефірі шоу «Хто зверху?» на Новому каналі дівчина розповіла, як вела весілля колишнього хлопця.

– Це сталося нещодавно в Києві. Коли під’єдналася на першу онлайн-зустріч з нареченими, вони були без камери. Тож я не знала точно, що це за пара, не бачила їхні обличчя, – розповідає Настя Ткаченко в ефірі «Хто зверху?» на Новому каналі. – Коли вже прийшла на весілля, то перед самою церемонією мала, звісно, познайомитися з нареченими. Зайшла в кімнату й побачила, що наречений – це мій колишній хлопець. Ми зустрічалися давно, але все ж. Його дружина, на той момент наречена, про це не знала. Вона – моя фанатка, тож хлопець їй про цей маленький нюанс не розповів. Звісно, тоді я нікому нічого не сказала і провела весілля.

Але якщо подружня пара – фанати «Хто зверху?» й подивилися минулий випуск шоу, то правда все ж спливла на поверхню. А якщо ви його ще не подивилися, то вперед на YouTube.

І не пропустіть свіжі ефіри «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк, Володимиром Дантесом і топовими українськими знаменитостями щочетверга о 20:00. А о 22:00 – гумористичний проект Stadium Night за участі Насті Ткаченко!