Тістечка від Фіми Константиновського та бутерброди від Насті Ткаченко: на чому тримається Stadium Night

Анастасія Ткаченко про старт Stadium Night на Новому каналі

Сьогодні о 22:00 Новий канал запремʼєрить шоу, яке наповнить ваші вечори гумором!

Успіх зʼявляється там, де панує взаємоповага, підтримка та спільна мета. У дружньому колективі завжди поруч ті, хто зрозуміє з півслова, а замість пошуку винних почне шукати рішення. Атмосфера в Stadium Night створює простір, де можна помилятися, пробувати знову без страху й тиску. Завдяки цьому народжуються сміливі скетчі з актуальними жартами – дивіться у свіжих випусках на Новому каналі!

– Чесно, знімаюся в одних з найкращих шоу! Зараз у нас стартує Stadium Night – великий піратський корабель, який пропливе дуже довго, сподіваюся. Ми вже досягли великих успіхів, але нас чекає ще більше вау! – каже Анастасія Ткаченко в YouTube-проекті «Екзамен». – Але для мене взагалі Stadium Family – це щось більше, ніж продакшн чи якісь робочі моменти. Там я почуваюся в безпеці. Знаю, що мене ніхто не образить. А ще дуже вірять у мій успіх, за що їм вдячна. Думаю, якби цього не було, то я б не стала тією, ким є зараз.

Колектив Stadium Night, свіжі випуски якого побачите щочетверга о 22:00 на Новому каналі, вже не просто працює, а живе пліч-о-пліч, додає Настя.

– Дуже багато часу проводимо разом. Я вже стала кумою Діми Зелінського – хрестила його сина, – ділиться комікеса. – Якщо в мене є сумніви щодо чогось, то раджуся з хлопцями. І хоч рішення за мною, мені важливі їхні думки. Впевнена, що вони ніколи не порадять нічого поганого. До того ж дуже рада, що зі мною говорять на рівних. Мою думку теж цінують, отримую від них багато фідбеку.

Натомість резидентка Stadium Night огортає колег турботою.

– Хоч серед учасників Stadium Night усі самостійні, успішні, так люблю принести їм бутерброди на репетицію або щось спекти. Такий мій прояв кохання. Я взагалі піклуюся про них, а не лише відгодовую, – усміхається Настя. – У кадрі ми можемо волати одне на одного, матюкатися. Фіма (Константиновський, ведучий Нового і актор Stadium Night, –прим. ред.) з Кухарчуком (Іваном, теж колегою, – прим. ред.) постійно бʼються. А поза камерами – хлопці неймовірні. Завжди хтось принесе водичку, подасть пальто, відкриє двері. Фіма десь знаходить десерти, хоч потім і зʼїдає сам, бо я не їм (сміється). Інколи приїжджаю з закрутками, які передала бабуся. У цьому є шарм!

Живи життя! Вмикайте Stadium Night щочетверга о 22:00 та наповнюйтеся гумором з Новим каналом!

