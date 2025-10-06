Артист знявся в гумористичному шоу Stadium Night, що вийде 9 жовтня о 22:00 на Новому каналі, й розповів, як ставиться до жартів про себе

Павло Зібров розповів, як ставиться до жартів про себе та, які в нього є теми табу

Кажуть, що світ шоу-бізнесу – це постійна гра на публіку, де гумор часто стає рятівним колом. Завдяки жартам можна зняти напруження під час зйомок або ж завоювати чиюсь прихильність. Естрадний співак Павло Зібров довів, що не боїться посміятися з самого себе. На сцені він може висміювати власні промахи, звички або ж кумедні ситуації з життя. Утім, попри легкість у ставленні до жартів, артист має чіткі табу. Про теми, які залишаються недоторканними, Павло Миколайович розповів за лаштунками Stadium Night, що Новий канал запремʼєрить 9 жовтня о 22:00.

– Я ставлюся до гумору стосовно мене чудово. Із задоволенням! Свого часу в нас із командою був проект «Зібрембо». А ще неодноразово виходив на сцену гумористичних проектів, знімався у комедіях. І зараз у кількох картинах за моєї участі триває монтаж. Мені подобається дотеп, – каже Павло Зібров. – Гумор, на мою думку, продовжує життя, додає драйву й легкості. Я взагалі за природою гуморист: люблю підколоти друзів, пожартувати з себе. І завдяки цьому моя робота та життя стають яскравішими.

Однак є тема, яку Павло Миколайович оберігає від будь-яких жартів.

– Так, є теми, з яких я не жартую й нікому не дозволяю, – це мої рідні, особливо мама. Тут у мене принципова межа, – пояснює артист.

