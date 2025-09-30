Новий каналНовини

«Вмили, нагодували, нафарбували»: Ваня Кухарчук – про Stadium Family

Ваня Кухарчук розповів про Stadium Family: які стосунки панують в колективі

Резидент Stadium Night, якого побачите разом із Фімою Константиновським, Настею Ткаченко та іншими коміками з 9 жовтня о 20:00 на Новому каналі, також описав стосунки в колективі

З перших хвилин випусків Stadium Night на Новому каналі стане зрозуміло: тут вирує енергія, а на сцені панує командний дух! Скетчі, гумор і музичні виступи учасників – це ковток свіжого повітря і щотижневе нагадування про те, що варто жити життя, в якому є місце для радості. Резиденти Stadium Night, зокрема Фіма Константиновський, Анастасія Ткаченко, Андрій Рибак, працюють пліч-о-пліч на сцені вечірнього шоу, що Новий канал запремʼєрить уже 9 жовтня о 20:00. А починали зі зйомок для YouTube-каналу Stadium Family, де продовжують творити й придумувати нові формати. Іван Кухарчук, якого теж побачите серед акторів Stadium Night на Новому каналі, пригадав старт проекту, що поєднав дружбу і гумор.

– Після повномасштабного вторгнення минуло близько пʼяти місяців, і мені зателефонував Ілля Бортуаль – креативний продюсер Stadium Family. Сказав, що разом з командою хоче запускати різні формати в простори YouTube, і запропонував приїхати на проби. Там були співзасновники – Ілля разом з Вовою Мартинцем (за сумісництвом актором Stadium Night, – прим. ред.) Ми відзняли пілотну версію «Розряду», а вже за тиждень мені зателефонували і сказали, що наступного дня будемо готувати чотири передачі. І так почали разом працювати над проектом, – пригадує Іван на YouTube-каналі «Розмова». – Stadium Family підняв мене з того пилу. Як-то кажуть: «Вмили, нагодували, нафарбували – і в кадр!» (усміхається). І так YouTube-проект пішов у люди. А згодом почав чути на вулиці: «О, я його десь бачила».

Зараз колектив випускає безліч проектів, з деякими навіть їздить у концертні тури країною.

– Зокрема, зі Stadium Night – гумористичним шоу, яке виходитиме на Новому каналі. Це мій улюблений формат, окрім «Розряду», – розповідає резидент. – У Stadium Night розкривається і музичне альтер его. Хоч я вмію грати на ударних, цю роль забрав Вова Мартинець. Тому мене поставили на бас-гітару. Якраз у мене кум Олег теж вміє грати, от і допоміг згадати.

Команда Stadium Night відчуває на собі істину «Один у полі не воїн» щоразу під час спільної роботи. Саме атмосфера довіри та дружби стала фундаментом, на якому народжується щось справді варте уваги.

– У нас немає такого, що ми, резиденти шоу, поруч на сцені стоїмо й говоримо, а за лаштунками навіть не перекинемось словом. Stadium Night ззовні відповідає тому, що відбувається в колективі. І на зйомках дуже топова й кайфова атмосфера. Це вже як родина! – говорить Кухарчук.

Вмикайте Stadium Night 9 жовтня о 20:00 на Новому каналі та дивіться скетчі за участі Фіми Константиновського, Анастасії Ткаченко, Івана Кухарчука, Андрія Рибака та інших резидентів. Живи життя!

