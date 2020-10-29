Дивись онлайн Поле 3 сезон 10 випуск від 29.10.2025 на сайті Нового каналу!

На фіналі другої гри сезону телевікторини гравці випробують себе в найрізноманітніших темах: від українського села та рекламних слоганів до парфумерії й квіткових букетів. Кожна відповідь наближає їх до головної мети – виграти чверть мільйона гривень. Яка тема стане вирішальною для двох суперників? І хто покаже найкращий результат? Дізнайтесь у 10 випуску шоу Поле!

Фіналіст зробить неочікуваний та благородний крок, який розчулив усіх! Не пропусти кульмінацію шоу – дивись Поле 3 сезон 10 випуск від 29 жовтня 2025 у гарній якості на сайті Нового каналу!

