Фіма Константиновський висловився про хейт відносно зірок, які виїхали з України

Ведучий квіз-шоу Нового каналу «Поле» також обміркував, як не повернути зрадників у наш інфопростір

За роки війни українці стали нетерпимими до брехні, але щедрими й небайдужими до тих, хто залишився поруч. Внутрішній компас змінив усе – від стосунків між друзями та з ріднею до сприйняття публічних людей. Тому ті, хто намагався залишитися поза політикою, втратили довіру, вважає Фіма Константиновський. І якщо раніше улюбленців обирали за пісні та ролі, тепер – за позицію. Ведучий гри «Поле», в яку грають всією країною щосереди о 20:00 на Новому каналі, вважає найгіршим той розвиток подій, коли зірки-зрадники захочуть повернутися, наче нічого й не було.

– Мені здається, найкраще, що можна зробити зараз, – просто не згадувати про цих людей. А от якщо їм захочеться повернутися, давати концерти, співати патріотичні пісні, тоді нам треба вмикатися. І як показує приклад Лободи – це можливо. Все ж таки суспільство тепер має значно більший вплив. У всіх зараз загострене почуття справедливості, люди дуже відчувають, коли їх намагаються надурити, – каже Фіма Константиновський в інтервʼю «Коротко про». – Однак є ті, хто, може, й чекає на концерт Ані Лорак, на жаль. Що з цим робити? Можливо, створювати петиції, забороняти на законодавчому рівні. Посилити б трошки культуру відміни – було б добре.

Ведучий «Поля» додає, що не в усіх зірок, які виїхали або мовчать, є розуміння того, що вони зробили.

– Шкода, бо такі як Потап, Винник, Яма могли б робити значно більше й закривати якийсь відсоток зборів. Але треба розуміти: щиро вибачитись – це теж дар, – пояснює Фіма. – Сумно, що саме такі люди були лідерами думок в Україні. З іншого ж боку, дуже вдячний війні за те, що вона відсіяла цих людей, трішки змінила еліти і шоу-бізнесу, і гумору. Я радий, що Вася Байдак, Антон Тимошенко тепер збирають зали. Не думаю, що це було можливо до повномасштабної війни. Мені здається, саме свідомі люди мають бути популярними.

