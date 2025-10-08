Фіма Константиновський розповів про джерела заробітку

Чому ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна щосереди о 20:00 на Новому каналі, хоче залишатися в телевізорі?

Успішні артисти охоче монетизують увагу аудиторії: хтось відкриває кавʼярні, інші запускають мерч або онлайн-курси. Сьогодні блогери, актори, ведучі заробляють на концертах, зйомках, колабораціях, рекламі та навіть патронах у соцмережах. І саме їхня популярність дає той вплив, завдяки якому можна зібрати солд-аут, запустити тренд або закрити благодійний збір. Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський відверто розповів про джерела заробітку.

«Можу й відмовити»: як Фіма Константиновський перевіряє молодят

– Я вже дуже давно веду приватні заходи. І для мене було страхом, що я буду як Дядя Жора: стояти в старому яскравому піджачку і щось там казати, – з усмішкою пригадує Фіма Константиновський в інтервʼю «Коротко про». – Але більший дохід мені приносять саме корпоративи, весілля. Думаю, так не лише в мене, адже знаю, скільки заробляють ведучі вищого рангу.

Попри це, присутність на телебаченні залишається важливою для ведучого Нового.

– Сприймаю телевізор з професійного погляду. Корпоративи, приватні заходи приносять гроші, але треба бути в телевізорі, щоб люди пам’ятали тебе й замовляли, – пояснює Фіма. – Особисто я ніколи не вимагав якихось скажених гонорарів на телебаченні, тому що розумію користь, яку воно мені дає. І знаю: якщо мене там побачать, то замовлять, і я все одно зароблю гроші.

