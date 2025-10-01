Фіма Константиновський розповів про підготовку до роботи ведучим на весіллях

Ведучий шоу Нового каналу «Поле» описав підготовку до роботи на весіллях

Він уміє розтрясти навіть найскромнішу компанію. На екрані Фіма Константиновський – харизматичний ведучий шоу Нового каналу. А поза кадром розвиває ще один напрям – професійне ведення весіль і корпоративів. Зірка «Поля», яке виходить щосереди о 20:00 на Новому, почав вести приватні заходи задовго до своєї появи на українському телебаченні. Це допомогло йому відточити навички імпровізації, миттєво реагувати жартом і тримати увагу аудиторії. І вже з набутим досвідом Фіма увірвався в проекти Нового. Сьогодні він однаково впевнений як перед камерою, так і перед сотнею гостей у залі! Але як Фіма перевіряє замовників, аби не втрапити у скандал?

– Насправді це доволі важко. Щодо гостей – тут ти точно нічого не зможеш вдіяти. Не хочу знімати відповідальність з ведучих, артистів, але коли це величезне весілля на 200-300 людей, як ти їх перевіриш? І якщо там хтось виявиться не такий, це точно не наша провина, – каже Фіма в інтервʼю виданню «Коротко про».

А от із молодятами ведучий завжди зідзвонюється, цікавлячись, ким вони працюють і чим займаються.

– Я, звісно, не Bihus.Info, не можу пробити їх по базі. Але більшість запитань закриваються при особистій розмові. Можна одразу побачити по людині. Тим паче, я вже маю досвід, – пояснює зірка «Поля». – Коли в тебе цінник значно вищий за середній, не 50 весіль на рік, а 20, і ти до них готуєшся, дивишся, що це за люди, маєш можливість їх ідентифікувати, то можеш сказати «ні». В мене були історії, коли я спілкувався з молодятами й казав, що ми не підходимо одне одному. Таке трапляється, бо ти себе поважаєш. У мене ніколи не було шаленої жаги до грошей. Можна багато з’їсти, а можна просто смачно поїсти, ось у чому різниця.

