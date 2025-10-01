Фіма Константиновський розповів про підготовку до роботи ведучим на весіллях

Новий каналПолеНовини

Він уміє розтрясти навіть найскромнішу компанію. На екрані Фіма Константиновський – харизматичний ведучий шоу Нового каналу. А поза кадром розвиває ще один напрям – професійне ведення весіль і корпоративів. Зірка «Поля», яке виходить щосереди о 20:00 на Новому, почав вести приватні заходи задовго до своєї появи на українському телебаченні. Це допомогло йому відточити навички імпровізації, миттєво реагувати жартом і тримати увагу аудиторії. І вже з набутим досвідом Фіма увірвався в проекти Нового. Сьогодні він однаково впевнений як перед камерою, так і перед сотнею гостей у залі! Але як Фіма перевіряє замовників, аби не втрапити у скандал?

– Насправді це доволі важко. Щодо гостей – тут ти точно нічого не зможеш вдіяти. Не хочу знімати відповідальність з ведучих, артистів, але коли це величезне весілля на 200-300 людей, як ти їх перевіриш? І якщо там хтось виявиться не такий, це точно не наша провина, – каже Фіма в інтервʼю виданню «Коротко про».

А от із молодятами ведучий завжди зідзвонюється, цікавлячись, ким вони працюють і чим займаються.

– Я, звісно, не Bihus.Info, не можу пробити їх по базі. Але більшість запитань закриваються при особистій розмові. Можна одразу побачити по людині. Тим паче, я вже маю досвід, – пояснює зірка «Поля». – Коли в тебе цінник значно вищий за середній, не 50 весіль на рік, а 20, і ти до них готуєшся, дивишся, що це за люди, маєш можливість їх ідентифікувати, то можеш сказати «ні». В мене були історії, коли я спілкувався з молодятами й казав, що ми не підходимо одне одному. Таке трапляється, бо ти себе поважаєш. У мене ніколи не було шаленої жаги до грошей. Можна багато з’їсти, а можна просто смачно поїсти, ось у чому різниця.

