Фіма Константиновський розповів, чого йому не вистачає в гумористичних шоу

Ведучий квіз-шоу «Поле», яке виходить щосереди о 20:00 на Новому каналі, оцінив рівень гумору на українському телебаченні

Фіма Константиновський розповів, чого не вистачає в гумористичних шоу

Гумор допомагає зняти біль, напруження й нагадати, що ми живі. Чи то самоіронія, чи меми, які розлітаються мережею, – там, де лунає сміх, завжди живе надія! Фіма Константиновський підкорив глядачів та учасників «Поля» (Новий канал) саме завдяки вродженій харизмі та влучним жартам. Але де ведучий Нового черпає натхнення та відточує майстерність розсмішити?

– Я не переглядаю гумористичні шоу по телевізору, – каже Фіма в інтервʼю «Коротко про». – Це мій біль як коміка, який дивиться дуже багато американського гумору й бачить, який буває рівень дозволу на жарти, як там зірки ставляться до жартів про себе, наскільки вони самокритичні. Мені цього не вистачає в нас. Я ненавиджу банальність, стереотипи, ненавиджу тещ, коханців у шафі, жінок за кермом чи читання в телефоні через ревнощі. Мені це не подобається.

Тому ведучий гри, в яку грає вся країна, переважно дивиться гумористичний контент на YouTube. Та з 9 жовтня Stadium Night, резидентом якого також є Фіма, поповнить низку його улюблених проектів на Новому каналі!

– Ще переглядаю, звісно, канал Stadium Family. Мені подобається і не соромно там зніматися. Це класний формат, в якому є нормальний гумор, – зазначає ведучий Нового. – Тим паче, що в цьому проекті я багато задіяний і можу впливати на те, в якому напрямку будуть жарти, про що. І, навпаки, якщо хтось з гостей приходить і жартує стереотипно, одразу намагаюся зробити гумор хоча б сучасним. Смішно чи не смішно – це вже питання трохи іншого рівня, кожному своє. Але гумор має бути сучасним.

