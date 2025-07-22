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Спортивний гімнаст та фанат Тімберлейка: невідомі факти про Фіму Константиновського

Фіма Константиновський: цікаві факти про ведучого

Думаєте, знаєте про ведучого «Поле» та капітана команди в «Хто знає?» якщо не все, то майже все? А ось і ні – є секретики, які Фіма не видає навіть під час зйомок численних YouTube-шоу та конкурсів у проектах Нового каналу. Але ми дізналися й ці таємниці нашого ведучого!

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Хто з нас не любить дізнатися невідомі факти з життя відомих людей. Особливо, коли це такі милі факти, як розповів нам ведучий «Поля», новий сезон якого покаже восени Новий канал, Фіма Константиновський.

Цікаві факти про Фіму Константиновського

Факт №1: Фанат Тімберлейка

– Я багато що розповідав про себе в різних шоу, але є те, що майже ніхто не знає. Наприклад, той факт, що році в 2019-му, ще до повномасштабної війни та пандемії, я здійснив мрію – побував на концерті Джастіна Тімберлейка. Концерт проходив у Нідерландах. Ми з самого ранку чекали біля входу, щоб зайняти класні місця, і в результаті стояли дуже близько до сцени. Здається, ми з Джастіном навіть зустрілися поглядами (усміхається)! Коли продивлялися відео, то нам здавалося, що він глянув у нашу камеру.

Факт №2: Спортсмен

– У дитинстві я справді багато займався спортом. Ходив на плавання, великий теніс, баскетбол, трохи навіть на спортивну гімнастику. Три роки професійно займався бадмінтоном з тренером. Для багатьох це вид спорту, яким займаються на турбазах або на дачах. Але я тренувався серйозно, і скажу, що це один з найбільш енерговитратних видів спорту. Бо треба постійно бігати й махати ракеткою. Волан летить незрозуміло куди, ти біжиш незрозуміло куди й дуже втомлюєшся.

Фіма Константиновський: цікаві факти про ведучого

Факт №3: Як Енджел

– Коли мені було 15 років, я хотів звести всі родимки на обличчі та пофарбуватися в чорний колір. Тоді дивився серіал «Баффі – переможниця вампірів», де одним з головних героїв був добрий вампір Енджел. І я хотів стати трохи схожим на нього. Дякувати богу, що не зробив нічого зі своєю зовнішністю, бо родимки – це моя візитівка.

Ще одна візитівка Фіми – це фантастичне почуття гумору й майстерна підтримка учасників шоу «Поле» та «Хто знає?» Зможемо пересвідчитися в цьому вже восени на Новому каналі!

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