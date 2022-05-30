Максим Девізоров розповів про своє весілля

Актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки» зізнався, що допомогло йому прийняти рішення одружитися під час війни

На початку повномасштабної війни росії проти України актор Максим Девізоров вступив до лав ЗСУ та вирушив у Донецьку область. Утім, це не завадило зірці серіалу Нового каналу «Перші ластівки» одружитися з коханою — акторкою Світланою Гордієнко. Заради цього його на день відпустили зі служби у Дніпро.

— Прийняти це рішення мені допомогли почуття до Світлани, яку я дуже люблю. Війна, можливо, дещо прискорила події. Але ми й раніше говорили про те, що плануємо створити сім’ю, бачимо одне в одному батьків наших майбутніх дітей, — розповів Максим у соціальному проєкті «Життя під час війни». Зірка «Перших ластівок», який служить у ЗСУ, одружився (ФОТО)

На церемонію у РАЦСі Максим прийшов у військовій формі, а його дружина — у білій сукні в білизняному стилі. Образи молодят припали до душі українцям — їх фотографії облетіли всю країну.