Зірка «Перших ластівок», який служить у ЗСУ, одружився (ФОТО)

На одного завидного холостяка стало менше

Український актор Максим Девізоров, який з початком повномасштабної війни вступив у лави Збройних Сил України, узаконив свої стосунки з коханою Світланою Гордієнко. Про це стало відомо з Instagram знаменитості.

Зірка серіалу «Перші ластівки» та його колега побралися у Дніпрі. Закохані не бачилися з березня, але заради весілля Максима відпустили зі служби на Донеччині всього на добу.

Що таке «ефект Девізорова»?

Церемонія пройшла у РАЦСі. Наречена була одягнена у легку білу сукню та масивні чорні черевики, а ось актор та захисник України Максим був одягнений у військовий камуфляж. Без святкової фотосесії не обійшлося. Її молодятам подарували фотографи Костянтин та Влада Ліберови. Вони вирішили безкоштовно зняти 10 весіль українських військовослужбовці, таким чином дякуючи їм за героїзм. Одне весілля вже знято, два – заброньовано, залишилося ще сім. Тому поспішайте отримати гарні кадри свого важливого дня.

Новий канал вітає Максима Девізорова та Світлану Гордієнко з одруженням, створенням родини та бажає довгих років разом у вільній Україні!