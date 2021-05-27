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«Перші ластівки. Zалежні» зайняли перше місце на престижному фестивалі

«Перші ластівки. Zалежні» зайняли перше місце на престижному фестивалі

Серіал «Перші ластівки» продовжує захоплювати професійне міжнародне журі фестивалю Ukrainian Design: The Very Best Of

«Перші ластівки. Zалежні» — серіал, який вразив глядачів Нового каналу не тільки важливими темами, професійною грою акторів і захопливим сюжетом, а й стильним дизайном. Доказ цьому — перше місце в номінації Title Design на престижному фестивалі Ukrainian Design: The Very Best Of.

Перемогу серіалу принесли відкривають титри, які можна побачити в заставці:

Ось уже десять років фестиваль Ukrainian Design: The Very Best Of відзначає кращі творчі проекти відомих українських дизайнерів і молодих фахівців. Конкурсні роботи оцінювало міжнародне журі — 29 суддів з 17 країн світу. Всі вони — провідні дизайнери, арт-директори, архітектори, головні редактори профільних видань та інші професіонали індустрії.

«Перші ластівки. Zалежні» зайняли перше місце на престижному фестивалі

У 2020 році «Перші ластівки» вже брали золото Ukrainian Design. Тоді серіал визнали найкращим в номінації TV Project – Typography за проморолики з татуюваннями, що мінялися, ще п’ять срібних «медалей» він отримав у категоріях TV Program – Logo; TV Program / Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video; Program / Film Promo – Open / Titles; Program / Film Promo – Miscellaneous Design; Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film / Series.

«Перші ластівки. Zалежні» зайняли перше місце на престижному фестивалі

Зазначимо, в цьому році медіахолдинг StarLightMedia, до якого входить Новий канал, отримав одразу 15 нагород на дизайнерському фестивалі!

А подивитися серіал «Перші ластівки. Zалежні »можна ексклюзивно на стрімінговому сервісі sweet.tv.

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