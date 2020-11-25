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Тест: Наскільки легко тебе обдурити в інтернеті?

Тест: Наскільки легко тебе обдурити в інтернеті?

Перевір себе і дізнайся, що робити, щоб не стати жертвою кібербулінгу та секстингу

Уявити життя сучасної людини без інтернету практично неможливо. Хоча він допомагає вирішити мільйони питань, в мережі може підстерігати багато небезпек. Про це не з чуток знають персонажі серіалу «Перші ластівки. Zалежні», прем’єра якого відбудеться 14 грудня о 21:00 на Новому каналі. А поки пропонуємо перевірити, чи легко тебе обдурити в інтернеті.

Етеншн! Відомі дати виходу серій «Перші ластівки. Zалежні»

Як не дати обдурити себе в інтернеті: 6 рекомендацій від проекту #stop_sexтинг

  1. Намагайся не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адреса, паролі від своїх профілів) в інтернеті.
  2. Встанови антивірусну програму на пристрій для блокування реклами і спливаючих вікон.
  3. Не переходь за посиланнями, надісланим з невідомих джерел в особисте повідомлення, в месенджер або на пошту.
  4. Не спілкуйся з тими, кого не знаєш в реальному житті. Особливо, якщо хтось наполегливо набивається в «друзі».
  5. Використовуй Правило білборда — уяви те, що ти хочеш опублікувати або передати, на білборді поряд з твоєю школою. Якщо це викликає негативні емоції — матеріал не підходить для того, щоб публікувати його в соцмережах.
  6. Пам’ятай: все, що є в загальному доступі, може бути використано третіми особами без твоєї на це згоди.

 Прем’єра «Перша ластівок. Zалежні» — 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!

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