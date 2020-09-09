Олександр Рудинський з серіалів «Перші ластівки» і «Перші ластівки. Zалежні»(Новий канал) ексклюзивно розповів про перші години батьківства

Цієї ночі, з 8 на 9 вересня, Олександр Рудинський, який зіграв роль хулігана Нікіти Маслоу в серіалі «Перші ластівки», вперше став татом. Дружина актора Марія народила йому спадкоємця – сина.

– Малюк з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину, а сталося це о 23:58! – розповів Новому каналу щасливий батько. – Ми назвали його Петром.

Як справжній кіношник, Рудинський не зміг не зняти перші крики свого сина на відео. Що ж, кричить Петро Олександрович чудово!

– Відразу після народження я зміг потримати малюка, – ділиться актор серіалу Нового каналу. – А потім майже всю ніч не міг заснути. Лише хвилин 40 поспав поруч із сином. Обличчям до обличчя.

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Олександр Рудинський хвилювався, що через щільний робочий графік може пропустити народження первістка. Але його страхи виявилися марними. Актор зміг побути з коханою і малюком, але вже вранці вирушив на знімальний майданчик серіалу «Перші ластівки. Zалежні».

Від щирого серця вітаємо Олександра та Марію з первістком! Бажаємо молодим батькам сил і терпіння, а малюку – здоров’я!