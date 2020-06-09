Зірка «Перших ластівок» розповіла, як потрапити в Голлівуд через Instagram

Таїсія-Оксана Щурук мріє розкрутитися на міжнародному кіноринку

Талант цієї актриси Новий канал помітив ще коли вона була зовсім юна. У віці 16-ти років дівчина знялася в серіаліті «Київ вдень та вночі». Минулого року зірка Таїсії-Оксани засвітилася ще яскравіше, коли дівчина зіграла глухоніму Катю в серіалі «Перші ластівки». Попри юний вік, в актриси значний список головних ролей, але на цьому вона зупинятися не збирається. Дівчина планує підкорити американський ринок кіно.

– Моя мрія – зніматися в Голлівуді. Це не означає, що я хочу тільки туди поїхати, і все, – зізналася дівчина під час ефіру «Доброго Поганого Злого підкасту». – Для початку потрібно побудувати хорошу кар’єру в Україні, щоб тебе помітили.

Існує думка, що в Голлівуд можна потрапити через ліжко. У сучасному світі дорога в американську кіноіндустрію лежить через соцмережі.

– Є одна дівчина – власниця інтернаціонального кастинг-агенства. Вона набирає акторів з різних країн, – пояснює актриса «Перших ластівок», які показував Новий канал. – Наприклад, оголошує конкурс монологів для хлопців і дівчат. Актор їх знімає, викладає в Instagram, ставить певні хештеги. Якщо виграє конкурс, то потрапляє до неї в базу, і вона починає його розкручувати. Потрапити в Голлівуд більш ніж реально. Щоправда, зараз я своїм просуванням на той ринок не займаюся, тому що хочу закінчити університет.

І добре, що дівчина залишається в Україні. Її чекає багато хороших ролей. І, звісно ж, другий сезон серіалу «Перші ластівки» на Новому каналі.

Читай також:

Обрано новий трек для другого сезону «Перших ластівок»: Слухаємо!

«Перші ластівки» виграли золото на престижному конкурсі