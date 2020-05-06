Як знімали падіння з даху в «Перших ластівках»: Одкровення Олександра Бегми

Вчора в акаунті Нового каналу проходив insta-день з Олександром Бегмою, що зіграв головного антигероя – Антона в «Перших ластівок». Актор весь день вів прямі ефіри, знімав кумедні сторіс, влаштував глядачам справжню музичну гру і, звичайно ж, відповів на безліч запитань про серіал. Зокрема, Саша розповів, як знімалася сцена падіння з даху у фінальній серії проекту.

Для багатьох глядачів такий поворот сюжету став повною несподіванкою. Момент, коли Антон раптово по чистій випадковості падає з даху школи, запам’ятався всім. Акторові вдалося дуже точно зіграти переляк і подив свого героя, і ця сцена знайшла відгук в серцях кожного.

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Як знімалося падіння, Олександр розповів в прямому ефірі:

– Це був трюк! І я, і Маша Смолякова, яка зіграла Поліну, дійсно, падали з даху, але не вниз на саму землю, а на другий ярус. На ньому лежали коробки, ми до них метра два пролітали. Так роблять трюки практично всі каскадери досі. Тому ніякої шкоди здоров’ю не було, звичайно ж!

До своїх трюків актори ретельно готувалися, тренувалися в залі з каскадерами:

– Ми ставали на тумбочку і з неї падали на мати. Мені було трохи легше – я падав спиною, і потрібно було навчитися передавати ось ці останні ривки перед падінням, – згадує Саша. – А Маші потрібно було впасти обличчям вперед! Їй було складніше, тому що вона реально бачила перед собою цей мат. Маші потрібно було зробити крок і впасти ниць. Це, звичайно складно, і у неї це довго не виходило. На тренування акторка прийшла зі своїм хлопцем Сашком, який стояв поруч та підтримував її. У якийсь момент я відволікся, відвернувся, і тут ззаду лунає крик: «Так, ось просто, взяла і …». Я повертаюся і бачу, як хлопець Маші робить крок з тумбочки і через секунду вже лежить обличчям в маті. Таким чином він спробував прискорити процес, як міг. Красунчик, підтримав свою дівчину! У той день, до речі, у Маші так і не вийшло стрибнути. Зате на зйомках вона просто феноменально все зробила! Там було всього два дубля, і вона просто геніально все зробила.

Детальніше про те, як знімалося падіння Маші Смолякової з даху у серіалі “Перші ластівки” (Новий канал), можна подивитися у відео:

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