Хто переміг в «Перші ластівки М’юзік»: Слухаємо трек!

Закінчився перший місяць конкурсу «Перші ластівки М’юзік», і вже готові результати глядацького голосування на сайті Нового каналу. Переможцем квітня став трек незвичайної української групи Fo Sho – «XTRA».

Дівчата набрали 27,41% голосів, випередивши свого головного конкурента, виконавицю DeadSeа з треком «Если б ты был городом» всього на 0,32%! Менше одного відсотка, вдумайтеся 🙂 Які, часом зовсім незначні цифри можуть все вирішити!

Як би там не було, Переможцями квітня стали Fo Sho – яскраві сестри Ендалє, яких більшість запам’ятала за їх стильним виступом в лютому на сцені Нацвідбору на «Євробачення-2020». І саме їх трек «XTRA» ви точно почуєте у другому сезоні серіалу «Перші ластівки» (Новий канал).

А вже в понеділок 4 травня в соцмережах Нового каналу почнеться новий етап голосування «Перші ластівки М’юзік», і ми дізнаємося, які треки змагатимуться на першому тижні травня!