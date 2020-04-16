Тая Щурук: «Не загубити себе в «Перших ластівках» мені допомогла каблучка»

На зйомках спецпроекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком актриса Таїсія-Оксана Щурук, яка зіграла головну роль у «Перших ластівках» на Новому каналі, розповіла, як їй вдавалося не впускати у своє життя драму її героїні. Виявилося, що каблучка, яку в особливо напружені моменти в серіалі крутить Катя Щаслива, стала для актриси тією самою «зачіпкою» з реальності.

– Потрібно з самого початку чітко розуміти, коли ти знаходишся в стані персонажа, а коли – в своєму особистому, – ділиться акторським секретом Тая. – Важливо чітко визначити якісь тригери, які тебе «вмикають». Наприклад, у «Перших ластівках» моя героїня Катя – досить складна, і мені потрібно було знайти щось, що буде в мені її «вмикати». Я підгледіла в серіалі «Пробудження» одну «фішку»: там герой розрізняв реальності, в які потрапляв, за допомогою обручки. Вона була на його пальці тільки в одній із паралелей. Я подумала: «Це дуже крута штука!», і на першій же репетиції попросила костюмерів дати мені каблучку. Одягла її, почала крутити, і зрозуміла – це ВОНО! І весь серіал ця прикраса допомагало мені «вмикатися » і концентрувати увагу. Дуже важливо знаходити такі «острівці», за які можна зачепитися.

Щоб підсилити ефект, Тая навіть попросила сценариста і режисера прописати обручці особливу «роль» у серіалі:

– Я попросила скласти «арку» (історію – прим. ред.) обручки. І на початку «Перших ластівок» з першою появою моєї героїні ми заявили прикрасу на її руці, яку Катя крутить і стискає, коли нервує. Якби вона просто смикала руки – це виглядало б не так круто! А обручка надала цій сцені моторошності і якоїсь магії. Тоді ми її заявили, і потім вона з’являлася ще кілька разів, а в якихось емоційних моментах була яскравішою, ніж зазвичай. Під час зйомок фіналу, коли був похорон (Макса – прим. ред.), я запропонувала: «А давайте я цю каблучку зніму й покладу в труну, щоб закрити арку». І ось сцена: я стою біля відкритої домовини Макса, знімаю каблучку і тремтячою рукою кладу просто йому до руки… Я була дуже задоволена цією сценою! По суті, дрібниця, секунда, яку, може, ніхто й не помітив… Але мені ця прикраса допомогла «зловити» мого персонажа і провести через всю історію «Перших ластівок». І якщо знаходити такі зачіпки, коли ти граєш якусь роль, це дуже допомагає! Найголовніше, що ти потім з легкістю зможеш вийти з цього образу.

Ще більше історій Таїсії Щурук про зйомки «Перших ластівок», спогадів про «Київ вдень та вночі», а також одкровень про особисте життя актриси – розлучення в 20 років, нового хлопця і погрози колишнього чоловіка, дивіться в повному випуску «Предметки» з Сергієм Нікітюком.



Читай також:

Перші ластівки: Як знімалося падіння Поліни з даху. 1 серія

Актриса “Перших ластівок” Анна Остапенко: “Соня – “подружка”, від якої краще триматися подалі”

Як знімали сцену поцілунку Феді та Єгора у 8 серії “Перших ластівок”