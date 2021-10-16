День високої моди на Пекельній кухні: бекстейдж 6 випуску з Сонею Плакидюк і Сергієм Нікітюком

У 6 випуску Пекельної кухні на Новому каналі учасники занурилися до світу моди: їм потрібно було не тільки створити стильний одяг з продуктів, а й зробити в ньому гарне дефіле перед модельними експертами - Сонею Плакидюк і Сергієм Нікітюком. А надихалися кухарі образами переможців модельного реаліті різних сезонів - Тані Брик і Самвела Туманяна. Хто з учасників найбільше вразив зіркових гостей? А хто проявив кмітливість і запакував страву «на винос»? Одкровення з бекстейджу зйомок - у відео!

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