Сергій Середа – про благодійну ініціативу

Ведучий розказав, як після шестирічної перерви згуртував команду КВК

У день гумору команда КВК «Одесские Мансы» об’єдналася заради підтримки Збройних Сил України. Капітан команди, гуморист, ведучий, а за сумісництвом метрдотель реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Сергій Середа розказав, як знову збирав команду після перерви в шість років.

– Днями мені прийшла ідея провести благодійний стрим, – каже ведучий. – Команда мене з радістю підтримала. Не скажу, що зібрати всіх було легко, адже війна розкидала нас по всій країні. Хтось вимушений був залишити свої будинки та переїхати в більш безпечне місце, когось війна застала в дорозі, і він не мав змоги повернутися додому. Є й ті, хто відвіз родину до кордону й залишився там у надії, що скоро все скінчиться, і можна буде повернутися додому. І про це ми завтра також розповімо.

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З десяти учасників команди до стриму планують доєднатися сім.

– Головна мета нашого заходу – допомога хлопцям, які боронять країну зі зброєю в руках, – розповідає Сергій. – Ну, а другорядна – трохи відволікти людей від всього жаху, який зараз відбувається. Є хороша фраза: «Сміх перемагає страх», а боятися нам зараз точно не можна! Все, що треба, – вірити в наші Збройні Сили, волонтерів, лікарів і тих, хто робить все можливе для спільної перемоги над ворогом. Долучайтеся до нашого благодійного стриму й проведіть час не лише весело, а ще й з користю.

Сьогодні о 20:00 на YouTube-каналі Сергія Середи – благодійний стрим від команди КВК «Одесские Мансы» на підтримку Збройних Сил України.