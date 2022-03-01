Як швидко приготувати хліб вдома без яєць та дріжджів: рецепт покроковий

Максимально простий та швидкий рецепт

В умовах війни, коли полиці магазинів спустошуються, а хліб днями можуть не завозити, постає питання, як його спекти вдома? Між сиренами може не бути часу швидко приготувати, тоді зробіть аналог хлібу – українську підпалку. Як її приготувати, розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

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Вам знадобляться:

Борошно – 2,5 склянки

Вода – 1 склянка

Сіль – 0,5 ст. л.

Олія – 2 ст. л.

Приготування:

Борошно замішуємо з водою, додаємо сіль. Даємо постояти півгодини. Потім робимо одне обминання тіста. І даємо постояти ще 30-40 хв., щоб клейковина розійшлася. Після цього відрізаємо шматочок і тоненько розкатуємо, як на лаваш. Обсмажуємо на сковороді без олії на середньому вогні з обох боків. У підпалку можна загортати будь-які продукти або їсти її замість хліба.

– Про підпалку я дізнався з роману Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять», – розповідає Алекс. – Раніше її готували в печі. І якщо маєте піч, можна зробити там. Потім підпалку почали смажити на пательні. В оригінальному рецепті присутні дріжджі, тому якщо вони у вас є, можете додати. Але можна робити й без них. Смачного та мирного неба всім! Перемога за нами!