Як швидко приготувати хліб вдома без яєць та дріжджів: рецепт покроковий

Максимально простий та швидкий рецепт
В умовах війни, коли полиці магазинів спустошуються, а хліб днями можуть не завозити, постає питання, як його спекти вдома? Між сиренами може не бути часу швидко приготувати, тоді зробіть аналог хлібу – українську підпалку. Як її приготувати, розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.
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Вам знадобляться:
Борошно – 2,5 склянки
Вода – 1 склянка
Сіль – 0,5 ст. л.
Олія – 2 ст. л.
Приготування:
– Про підпалку я дізнався з роману Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять», – розповідає Алекс. – Раніше її готували в печі. І якщо маєте піч, можна зробити там. Потім підпалку почали смажити на пательні. В оригінальному рецепті присутні дріжджі, тому якщо вони у вас є, можете додати. Але можна робити й без них. Смачного та мирного неба всім! Перемога за нами!