Крученики з кролика за рецептом Алекса Якутова

Готуємо ніжні українські рулетики з французькими нотками

Крученики – одна з простих, але дуже смачних страв української кухні. Ці м’ясні рулети готують з різною начинкою: грибною, овочевою, сирною. Пропонуємо вам зробити ніжні крученики з кролика за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, Шефа та експерта реаліті «Пекельна кухня» та «На ножах» Алекса Якутова.

– Я не люблю готувати кролика за класичним французьким рецептом, коли його тушкують у вершках чи вині. Тут усе просто. Берете тушку, розрізаєте її на порційні шматки. Обсмажуєте овочі, цибулю, моркву. Потім додаєте в сотейник м’ясо, трохи білого вина, вершки і тушкуєте. Солите, перчите та можете подавати. У такому рецепті є один нюанс: кролятина – дуже ніжне м’ясо, якщо його перетушкувати, воно стягне жорстким. Та все ж таки мій улюблений варіант приготування кролика – це крученики. Важливо витягнути з тушки скелет, щоб залишилися великі шматочки м’яса. Тоді готувати з них рулети буде легко.

Вам знадобиться:

Кролик – тушка

Цукіні – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Стебло селери – 1 шт.

Вино – 100 г

Вершки – 100 г

Гірчиця – 20 г

Петрушка – 20 г

Сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Обробляємо кролика, витягуємо всі кістки. Ріжемо м’ясо на великі шматки. Натираємо м’ясо гірчицею, олією, солимо, перчимо і додаємо нарізану петрушку. Залишаємо маринуватися в холодильнику на ніч. Наступного дня нарізаємо дрібною соломкою цукіні, моркву, стебло селери. М’ясо накриваємо плівкою і відбиваємо, як на відбивні. На край кладемо овочі і загортаємо в крученики. Скріплюємо їх мотузкою. Викладаємо крученики у форму для запікання. Заливаємо вершками та вином. Відправляємо в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30 хвилин. За цей час смак овочів розходиться. Відчувається біле вино та вершки.

Смачного!

Якими рецептами Шеф ділитиметься з власниками та командами ресторанів – дивіться навесні 2022 року в реаліті «На ножах» на Новому каналі.

Фото: Pixabay