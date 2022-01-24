Крученики з кролика за рецептом Алекса Якутова
Готуємо ніжні українські рулетики з французькими нотками
Крученики – одна з простих, але дуже смачних страв української кухні. Ці м’ясні рулети готують з різною начинкою: грибною, овочевою, сирною. Пропонуємо вам зробити ніжні крученики з кролика за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, Шефа та експерта реаліті «Пекельна кухня» та «На ножах» Алекса Якутова.
– Я не люблю готувати кролика за класичним французьким рецептом, коли його тушкують у вершках чи вині. Тут усе просто. Берете тушку, розрізаєте її на порційні шматки. Обсмажуєте овочі, цибулю, моркву. Потім додаєте в сотейник м’ясо, трохи білого вина, вершки і тушкуєте. Солите, перчите та можете подавати. У такому рецепті є один нюанс: кролятина – дуже ніжне м’ясо, якщо його перетушкувати, воно стягне жорстким. Та все ж таки мій улюблений варіант приготування кролика – це крученики. Важливо витягнути з тушки скелет, щоб залишилися великі шматочки м’яса. Тоді готувати з них рулети буде легко.
Вам знадобиться:
- Кролик – тушка
- Цукіні – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Стебло селери – 1 шт.
- Вино – 100 г
- Вершки – 100 г
- Гірчиця – 20 г
- Петрушка – 20 г
- Сіль, перець – за смаком.
Приготування:
- Обробляємо кролика, витягуємо всі кістки. Ріжемо м’ясо на великі шматки.
- Натираємо м’ясо гірчицею, олією, солимо, перчимо і додаємо нарізану петрушку. Залишаємо маринуватися в холодильнику на ніч.
- Наступного дня нарізаємо дрібною соломкою цукіні, моркву, стебло селери.
- М’ясо накриваємо плівкою і відбиваємо, як на відбивні.
- На край кладемо овочі і загортаємо в крученики. Скріплюємо їх мотузкою.
- Викладаємо крученики у форму для запікання. Заливаємо вершками та вином.
- Відправляємо в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30 хвилин. За цей час смак овочів розходиться. Відчувається біле вино та вершки.
Смачного!
Якими рецептами Шеф ділитиметься з власниками та командами ресторанів – дивіться навесні 2022 року в реаліті «На ножах» на Новому каналі.
Фото: Pixabay