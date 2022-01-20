Бургер з баранини від Шефа Алекса Якутова

Без хімії та інших шкідливих добавок

Бургери несправедливо відносять до шкідливого фастфуду, адже насправді ця страва смачна та поживна. Особливо якщо приготувати її вдома самостійно, за рецептом Шефа та експерта реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекса Якутова.

Інгредієнти на 1 бургер:

м’ясо (бараняча лопатка) – 120 г

курдюк (жир хвостової частини деяких порід овець, що продається на ринку, де і баранина) – 40 г

сіль, перець – дрібка

томат – 1 шт.

цибуля фіолетова – половинка

зелена цибуля – стебло

цибуля ріпчаста – 5 г

кінза – 5 г

маринований халапеньйо – 0,5 ч. л.

соус харісса (можна замінити соєвим) – 0,5 ч. л

соус песто – 1 ст. л.

булочка для бургера – 1 шт.

Приготування

М’ясо з жиром перебийте у фарш. Посоліть і поперчіть. Додайте маринований халапеньйо та соус харісса. За рахунок вмісту зіри та коріандру соус додасть котлеті соковитості та посилить її смак. Якщо харісси немає, для яскравості можете влити соєвий соус. Також додайте у фарш дрібно нарізані ріпчасту цибулю та кінзу. Вимісіть. Тепер фарш треба добре відбити в мисці. Так, щоб у результаті він прилипав до рук. Після відбивання відправте його в холодильник на 20 хвилин, щоб м’ясо добре промаринувалося. У цей час наріжте томат тонкими кружальцями, фіолетову цибулю – півкільцями, зелену цибулю – дрібно. Коли фарш промаринується, дістаньте його та викладіть на пергамент. За допомогою кільця чи руками сформуйте котлету. Вона має вийти приблизно 150 г, щоб після прожарювання ми отримали близько 110 г. Прогрійте сковороду без олії. Візьміть котлету на пергаменті та переверніть на сковороду м’ясом униз. Пергамент обережно зніміть. Просмажте котлету з двох боків до скоринки. Зніміть зі сковороди та дайте м’ясу відпочити на тарілці, доки зайвий сік стече. Поставте чисту сковороду на середній вогонь. У цей час булку розріжте навпіл і змастіть внутрішню частину вершковим маслом. Покладіть булку внутрішнім боком на розпечену сковороду. Прогрійте її до золотистої скоринки. Тепер вона зможе утримати сік котлети, не розмокнути й не розвалитися. Зберіть бургер. Спочатку на булку покладіть томат, зверху – зелену та фіолетову цибулю, потім котлету. Верхню половинку булочки змастіть соусом песто і накрийте котлету. Готово!

Якими рецептами страв Алекс Якутов ділитиметься з власниками та командами ресторанів – дивіться навесні 2022 року в реаліті «На ножах» на Новому каналі.

Фото: Unsplash