Сергій Середа хоче стати багатодітним татом

Ведучий «Пекельної кухні» (Новий канал) та чоловік співачки MamaRika розповів, як справляється з батьківством

2 серпня 2021 року Сергій Середа став татом. Первістка йому народила співачка Анастасія Кочетова, яку всі знають під псевдонімом MamaRika. Подружжя швидко звикло до нового статусу і не натішиться батьківству.

– Синові вже чотири місяці, і в нас таке враження, що він з нами був усе життя. Є складності на зразок недосипання, але це все нівелюється однією усмішкою, одним його поглядом, – розповів Сергій Новому каналу на зйомках Improv Live Show. – Звикнути, що нас стало троє, було нескладно. Напевно, це пов’язано з тим, що ми досить дорослі, нам не по 20 років, і до народження дитини йшли усвідомлено.

Також ведучий «Пекельної кухні» розповів, чи планують вони з дружиною ще дітей.

– Мабуть, хотів би стати багатодітним татом. Це щастя, коли діти по тобі повзають. Але це питання не лише до мене. Адже не я народжую. Тому в Насті теж слід запитати, – усміхається Сергій. – Та більше ніж одну дитину однозначно хочемо. Щоправда, спочатку треба трохи перепочити й виспатися.

Під час зйомок фіналу «Пекельної кухні» Сергій ще перебував в очікуванні народження первістка, а от дивитися цей епізод у понеділок, 13 грудня, о 19:00 буде разом із сином. І ви приєднуйтесь!