Гарбузове різотто від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом страви з гарбуза

Якщо ви з тих, хто не особливо любить гарбуз – дайте йому шанс. Правильний рис, шматочок масла і солодкий гарбуз змішайте і вийде кремове, ароматне та ніжне блюдо. Ви навіть не уявляєте наскільки це смачно. Записуйте рецепт від Шефа «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекса Якутова та спробуйте приготувати.

Інгредієнти:

Цибуля – 50 г

Часник – 1 зубчик

Рис арборіо – 100 г

Вино – 70 г

Курячий бульйон – 40 г

Пармезан – 50 г

Вершкове масло – 20 г

Копчена качка – 150 г

Інгредієнти для гарбузового крему:

Цибуля – 20 г

Часник – 1 зубчик

Гарбуз – 200 г

Приготування:

Цибуля, зубчик часнику дрібно поріжте і обсмажте на олії. Додайте рис, вино і продовжуйте тушити. Вливайте малими порціями курячий бульйон. Він повинен випаровуватися, а рис – розкриватися і насичуватися інгредієнтами. Приготуйте гарбузовий крем. Обсмажте: цибулю, часник, гарбуз. Перебийте в блендері і додайте до рису. Коли буде готове різотто, додайте олію і посипте пармезаном. Викладіть страву в тарілку і прикрасьте шматком копченої качки.

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