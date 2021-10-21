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Гарбузове різотто від Пекельного Шефа

Гарбузове різотто від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом страви з гарбуза

Якщо ви з тих, хто не особливо любить гарбуз –  дайте йому шанс. Правильний рис, шматочок масла і солодкий гарбуз змішайте і вийде кремове, ароматне та ніжне блюдо. Ви навіть не уявляєте наскільки це смачно. Записуйте рецепт від Шефа «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекса Якутова та спробуйте приготувати.

Інгредієнти:

Цибуля – 50 г

Часник  – 1 зубчик

Рис арборіо  – 100 г

Вино – 70 г

Курячий бульйон – 40 г

Пармезан – 50 г

Вершкове масло – 20 г

Копчена качка – 150 г

Інгредієнти для гарбузового крему:

Цибуля – 20 г

Часник – 1 зубчик

Гарбуз – 200 г

Гарбузове різотто від Пекельного Шефа

Приготування:

  1. Цибуля, зубчик часнику дрібно поріжте і обсмажте на олії. Додайте рис, вино і продовжуйте тушити.
  2. Вливайте малими порціями курячий бульйон. Він повинен випаровуватися, а рис – розкриватися і насичуватися інгредієнтами.
  3. Приготуйте гарбузовий крем. Обсмажте: цибулю, часник, гарбуз. Перебийте в блендері і додайте до рису.
  4. Коли буде готове різотто, додайте олію і посипте пармезаном.
  5. Викладіть страву в тарілку і прикрасьте шматком копченої качки.

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