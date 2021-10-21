Гарбузове різотто від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився рецептом страви з гарбуза
Якщо ви з тих, хто не особливо любить гарбуз – дайте йому шанс. Правильний рис, шматочок масла і солодкий гарбуз змішайте і вийде кремове, ароматне та ніжне блюдо. Ви навіть не уявляєте наскільки це смачно. Записуйте рецепт від Шефа «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекса Якутова та спробуйте приготувати.
Інгредієнти:
Цибуля – 50 г
Часник – 1 зубчик
Рис арборіо – 100 г
Вино – 70 г
Курячий бульйон – 40 г
Пармезан – 50 г
Вершкове масло – 20 г
Копчена качка – 150 г
Інгредієнти для гарбузового крему:
Цибуля – 20 г
Часник – 1 зубчик
Гарбуз – 200 г
Приготування:
- Цибуля, зубчик часнику дрібно поріжте і обсмажте на олії. Додайте рис, вино і продовжуйте тушити.
- Вливайте малими порціями курячий бульйон. Він повинен випаровуватися, а рис – розкриватися і насичуватися інгредієнтами.
- Приготуйте гарбузовий крем. Обсмажте: цибулю, часник, гарбуз. Перебийте в блендері і додайте до рису.
- Коли буде готове різотто, додайте олію і посипте пармезаном.
- Викладіть страву в тарілку і прикрасьте шматком копченої качки.
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