Відрізають пальці та сплять по три години: українські кухарі – про залаштунки ресторанів

До Міжнародного дня кухаря учасники та Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) згадали про найбільш стресові ситуації на роботі

Помічали, що у багатьох кухарів на тілі й руках є татуювання? Часто тату приховують шрами від порізів та опіків. Бути кухарем – нелегка праця. Ви самі можете в цьому переконатися щопонеділка о 19:00. У реаліті «Пекельна кухня» Новий канал показує залаштунки кухарський професії. А сьогодні, 20 жовтня, Шеф і учасники «Пекельної кухні» відзначають своє свято – Міжнародний день кухаря і кулінара. Спеціально до нього вони розповіли про трешові ситуації на роботі в реальному житті.

На лікарняний через жарти

– Кухарі регулярно травмуються – ріжуться та обпікаються. Найчастіше відрізають кінчики пальців на слайсері (прилад для тонкої нарізки м’яса, овочів, сиру – прим. ред.) Травми відбуваються через швидкість роботи і необережність, – розповідає Пекельний Шеф Алекс Якутов. – Та іноді можуть травмуватися через невдалий жарт. Зі мною в кулінарній школі навчався один сицилієць. Ми варили курячий бульйон, і шеф, проходячи повз, вирішив пожартувати. Сказав, що кухар переварив курку. Зрозуміло, що вона перевариться, адже нам потрібен бульйон. Але кухар, почувши зауваження, не замислюючись, поліз рукою в каструлю – діставати курку. Отримав опік усієї долоні й пішов на лікарняний.

Рятівна свічка

– Ми готували дуже важливу вечерю для делегації з послами Франції, Німеччини та Іспанії, – розповідає учасник реаліті Равшан Хамідов. – Готувалися тиждень. У найвідповідальніший момент на кухні зникла електрика. Темрява! Телефони заборонені. Навіть ліхтарик увімкнути не можна. Добре, знайшлася одна свічка, яка і врятувала всю вечерю! Кухарі передавали її одне одному, підсвічуючи страви і доводячи їжу до досконалості. Тоді ми довели, що злагоджена робота команди сильніша за будь-який зовнішній чинник!

Голодний лайнер

– Одна з найбільш стресових ситуацій сталася, коли працював на круїзному лайнері, – розповідає учасник «Пекельної кухні» Юрій Діденко. – Я впустив зі стелажа три з половиною тисячі картопляних крокетів. Розумів, що весь вечірній сервіс зірваний. Стрес був колосальний! Та дякувати колегам, допомогли все переробити.

Свято на двох

– Новий рік у ресторані. За попередніми замовленнями очікувалося близько 200 людей. Усі кухарі звільнилися, і нас залишилося двоє, – згадує учасниця червоної команди Олена Охотнік. – Чотири дні перед цим ми працювали фактично цілодобово – спали по три години. В ніч «ікс» сил вже не залишалося жодних, але треба було працювати. На кухні – вісім офіціантів, які чекають замовлення. А ми фізично не встигаємо. Як все віддали, досі не знаю. Вперше за добу попили води, не кажучи вже про поїсти, о четвертій ранку.

З якими труднощами кухарі зіткнуться в реаліті «Пекельна кухня» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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