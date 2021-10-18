Всесвітній день цукерок: рецепт домашніх карамельок від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився лайфхаком приготування смачних солодощів

Сьогодні, 18 жовтня, ласунчики відзначають своє свято – Всесвітній день цукерок. Цікавий факт, але колись цукерки вважалися лікувальним засобом. Їх продавали в аптеках, а лікарі виписували солодощі від кашлю та нервових розладів. Зараз вони мають іншу думку щодо корисності цукерок, але іноді так хочеться побалувати себе чимось солоденьким. Особливо якщо ці солодощі ви приготували власноруч і знаєте склад. Як зробити домашні карамельки без хімії, розповів Шеф «Пекельної кухні» (реаліті показує Новий канал) Алекс Якутов.

Вам знадобляться:

200 г цукру

415 г вершків 35%

140 г глюкози (продається в кондитерських магазинах)

90 г вершкового масла

1 г морської солі.

Готуємо карамельки:

Зробіть суху карамель з цукру, розтопивши його на сковороді з товстим дном. Зупиніть процес карамелізації, додавши масло, і акуратно влийте гарячі вершки і глюкозу в карамель. Дійте обережно! Карамель буде пузиритися. Вливати вершки потрібно потроху, інтенсивно перемішуючи. Знову нагрійте суміш до 120 градусів С. Для цього знадобиться приблизно 15 хвилин на середньому вогні. Періодично помішуйте. Тепер перемішайте все блендером і вилийте суміш відразу в кондитерську рамку. Можна використовувати силіконову форму для вафель або шоколаду. Дайте охолонути і розріжте на цукерки.

– До речі, можна зробити карамельки з різним смаком, – ділиться Пекельний Шеф Алекс Якутов. – Для цього замініть 150 г від загальної маси вершків на фруктове пюре.

А тепер беріть цукерки, заварюйте чай і вирушайте дивитися всією сім’єю новий випуск «Пекельної кухні», який вийде сьогодні о 19:00 на Новому каналі.

Фото: Istock