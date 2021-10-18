На «Пекельну кухню» прийде Артем Пивоваров

Що робитиме автор хіта «Дежавю» на проекті?

Участь кухарів в «Пекельної кухні» (реаліті, яке показує Новий канал) – це не тільки можливість прокачати свої кулінарні вміння, а ще й шанс зустрітися з кумирами. Кого тільки не кличе в гості Пекельний Шеф Алекс Якутров. Спортсменів, відомих кулінарів і навіть співаків. У 7 випуску в реаліті прийде Артем Пивоваров.

– Уже років вісім не їм м’ясо. Я фанат каш, обожнюю перловку. Брокколі люблю. Люблю грубі овочі, не люблю, коли вони сильно розварені, – розповідає співак.

Співака «зожніка» Алекс Якутов покликав не просто так.

– Ми закінчили шість кухарських розрядів. Далі на учасників чекає вивчення ресторанних трендів. Один з них – здорове харчування – зараз на піку популярності, – розповідає Пекельний Шеф. – Сьогодні будемо вивчати суперфуд. Це продукт, в якому сконцентрована максимальна кількість корисних речовин. Завдання кухарів приготувати корисне ресторанне блюдо з суперфудів, які ростуть в Україні. Причому використовувати їх потрібно якомога більше. І як зазвичай ми перевіримо: хто сильніший в темі – жінки чи чоловіки?

Хто зможе здивувати суворого Шефа і співака – дивіться сьогодні о 19:00 в реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.

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