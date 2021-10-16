Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від Пекельного Шефа
Алекс Якутов ділиться рецептом смачного та корисного салату
Гарбуз вважається королем осені, адже він робить будь-який салат шедевром. Він має ніжний та приємний смак, святково виглядає і чудово поєднується з шовдарем або сиром. А ще салат подарує потрібну порцію вітамінів. Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом смачного салату з маринованим гарбузом і шовдарем.
Інгредієнти для маринаду:
- Гарбуз – 100 г
- Апельсиновий фреш – 100 г
- Яблучний оцет – 10 г
- Сік маракуї – 20 г
Інгредієнти для заправки салату:
- Соєвий соус – 100 г
- Лимонний фреш – 30 г
- Мед – 3 г
- Сік маракуї – 7 г
Інгредієнти для салату:
- Шпинат – 70 г
- Помідори черрі – 50 г
- Шовдарь – 70 г
- Смажений фундук – 50 г
Приготування:
- Замаринуйте гарбуз слайсами в соусі: фреш апельсина, сік маракуї, оцет. Покладіть гарбуз в вакуумований пакет на три доби в холодильник.
- Приготуйте соус для салату, змішавши: соєвий соус, лимонний фреш, мед, сік маракуї.
- На тарілку викладіть: шпинат, помідори черрі, порізаний гарбуз і шовдарь. Залийте все соусом і посипте фундуком.
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