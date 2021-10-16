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Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від Пекельного Шефа

Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від Пекельного Шефа

Алекс Якутов ділиться рецептом смачного та корисного салату

Гарбуз вважається королем осені, адже він робить будь-який салат шедевром. Він має ніжний та приємний смак, святково виглядає і чудово поєднується з шовдарем або сиром. А ще салат подарує потрібну порцію вітамінів. Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом смачного салату з маринованим гарбузом і шовдарем.

Інгредієнти для маринаду:

  • Гарбуз  – 100 г
  • Апельсиновий фреш –   100 г
  • Яблучний оцет  –  10 г
  • Сік маракуї  –  20 г

Інгредієнти для заправки салату:

  • Соєвий соус  –  100 г
  • Лимонний фреш  –  30 г
  • Мед  –  3 г
  • Сік маракуї  –  7 г

Інгредієнти для салату:

  • Шпинат  –  70 г
  • Помідори черрі  –  50 г
  • Шовдарь  –  70 г
  • Смажений фундук  –  50 г

Приготування:

  1. Замаринуйте гарбуз слайсами в соусі: фреш апельсина, сік маракуї, оцет. Покладіть гарбуз в вакуумований пакет на три доби в холодильник.
  2. Приготуйте соус для салату, змішавши: соєвий соус, лимонний фреш, мед, сік маракуї.
  3. На тарілку викладіть: шпинат, помідори черрі, порізаний гарбуз і шовдарь. Залийте все соусом і посипте фундуком.

Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від Пекельного Шефа

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Фото: Unsplash

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