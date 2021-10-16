Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від Пекельного Шефа

Алекс Якутов ділиться рецептом смачного та корисного салату

Гарбуз вважається королем осені, адже він робить будь-який салат шедевром. Він має ніжний та приємний смак, святково виглядає і чудово поєднується з шовдарем або сиром. А ще салат подарує потрібну порцію вітамінів. Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом смачного салату з маринованим гарбузом і шовдарем.

Інгредієнти для маринаду:

Гарбуз – 100 г

Апельсиновий фреш – 100 г

Яблучний оцет – 10 г

Сік маракуї – 20 г

Інгредієнти для заправки салату:

Соєвий соус – 100 г

Лимонний фреш – 30 г

Мед – 3 г

Сік маракуї – 7 г

Інгредієнти для салату:

Шпинат – 70 г

Помідори черрі – 50 г

Шовдарь – 70 г

Смажений фундук – 50 г

Приготування:

Замаринуйте гарбуз слайсами в соусі: фреш апельсина, сік маракуї, оцет. Покладіть гарбуз в вакуумований пакет на три доби в холодильник. Приготуйте соус для салату, змішавши: соєвий соус, лимонний фреш, мед, сік маракуї. На тарілку викладіть: шпинат, помідори черрі, порізаний гарбуз і шовдарь. Залийте все соусом і посипте фундуком.

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