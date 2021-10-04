Травмував руку та вилетів з проекту: хто залишив «Пекельну кухню» назавжди

Колеги оплесками провели додому Станіслава Попоню

Ранок п’ятого тижня для учасників реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) розпочався з пакування валіз. Кожен взяв речі першої необхідності та закордонний паспорт. Вони сіли у трансфер і вирушили в аеропорт. Та на злітній смузі на учасників чекав Шеф Алекс Якутов з новим завданням.

– Виліт через дві години не в учасників, а в пілотів, – пояснив Алекс. – Кожна команда має розробити два меню з п’яти страв: закуска, салат, гаряча страва, перекус і десерт. Та накормити двох пілотів з одного борту.

Перемогу в конкурсі здобули дівчата, а на хлопців очікувало покарання. Щоб якось себе розвеселити, команда «синіх» вирішила пограти в дитячу гру «слон». Це коли один учасник нахиляється, а інший має через нього перестрибнути. Та невдале приземлення Станіслава Попоні призвело до травмування руки.

– Я відчув страшенний біль, – розповідає Станіслав. – Взагалі не міг ворухнути рукою.

На жаль, травма завадила учаснику під час приготування страв на вечері. Станіслав Попоня залишив проект «Пекельна кухня» назавжди. Це перший учасник, якого колеги проводжали оплесками. Адже він достойно боровся за звання кращого кухаря. Алекс Якутов подарував Станіславу на згадку про проект кітель. А ще, за рішенням Алекса, синій кітель на червоний змінив Юрій Діденко. Чи допоможе йому така ротація втриматися на проекті, дивіться вже наступного понеділка.

Вмикайте реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі