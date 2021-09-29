Як врятувати зіпсовану страву: лайфхак від Пекельного Шефа

Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов допоможе реанімувати пересолену, переперчену та підгорілу їжу

Хоч як би смачно ви готували, від факапів на кухні ніхто не застрахований. Навіть якщо ви дуже уважні, легко пересолити, переперчити або протримати страву на плиті довше ніж треба. Чи можна врятувати їжу в такій ситуації, і як це робити, розповів Пекельний Шеф Алекс Якутов.

Запахло пересмаженим

– Зазвичай відбувається так: господиня почула, що каша або картопля підгорає, підійшла й почала або перемішувати, або дивитися, а що ж там знизу? І піднімати підгорілі шари. Так робити не потрібно, тому що блюдо просочиться горілим, – пояснює Шеф «Пекельної кухні». – Що ж робити? Ледве відчувши запах гару, відставте каструлю з плити. Візьміть чисту й пересипте те, що не пригоріло. Гар залишиться у першій каструлі, і більша частина страви буде врятована.

Боремося з пересолом

– Якщо ви готували суп, додайте трохи лимонної кислоти, лимонного соку або винного оцту і трошки цукру – ділиться Алекс. – Якщо пересолили рагу, додайте води. Зіпсували кашу? Не мудруйте, зваріть додаткову порцію (тільки не соліть її) і просто перемішайте з пересоленою. М’ясо реанімувати складніше, але можна, не поспішайте відправляти його на смітник. Зробіть томатний соус. Проваріть помідори, додайте цукор, свіжий або сушений базилік і подавайте м’ясо з соусом. Важливо під час варіння заправку не солити. Також можна нарізати м’ясо шматочками і протушкувати. Воно віддасть зайву сіль підливі.

Воюємо з переперченням

– Переперчили страву – не переймайтеся, додайте кокосове молоко або вершки – щось молочне й жирне. Дайте разом покипіти пару хвилин, – радить Шеф. – Як приклад, ви поперчили курку, запекли її, скуштували – жахливо гостра. Розірвіть її на волокна, зробіть до неї кокосовий соус, туди додайте сік лайма, трави, можна покласти трохи помідорів. Протушкуйте курку в соусі, він забере гостроту та збалансує смак.

Якими лайфхаками Шеф ділитиметься з учасниками «Пекельної кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

Фото: IStock

В тему:

Простий рецепт піци Маргарита від Пекельного Шефа

Смачно та поживно: готуємо бограч за рецептом Пекельного Шефа