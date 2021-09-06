Що буде в 1 випуску Пекельна кухня 2021 від 06.09.2021

Щоб знайти щасливий квиток-перепустку у реаліті, їм довелося бігти босими ногами по вугіллю

Сьогодні, 6 вересня, о 19:00 Новий канал відриває врата в «Пекельну кухню». Двадцять сміливців-кухарів – чоловіків і жінок – наважилися пройти всі кола кулінарного пекла, щоб поборотися за звання переможця «Пекельної кухні». На кону – 300 тисяч гривень виграшу і робота мрії – у престижному столичному ресторані Шефа Алекса Якутова. Кухарі не здогадувалися, що після приїзду на проект їм одразу доведеться пройти суворе випробування.

– На вході в «Пекельну кухню» учасників чекали врата пекла і смуга перешкод, яку потрібно було пройти, – розповідає Алекс Якутов. – Там же ми сховали квитки – перепустки на проект. Потрапити в телересторан змогли лише найспритніші, адже на пошуки перепустки було не так багато часу. Для кухаря зібратися у стресовій ситуації і працювати в стислі строки дуже важливо. Ця смуга перешкод показала кожного учасника краще за будь-які характеристики.

Випробування налякало багатьох кухарів, особливо дівчат:

– Кругом було темно, горів вогонь. Клуби диму і страшні силуети демонів, – каже учасниця Іванна Мальйон. – Було страшно. Але я вирішила всіх обійти й побігла на міст у пошуках квитка.

Навіть зі щасливою перепусткою в руках виявилося не так просто потрапити в реаліті.

– Потрібно було йти босоніж по вугіллю, – каже Яна Беденко. – «Пекельну кухню» охороняли нескінченно гавкаючі собаки з величезними зубами, через яких потрібно було пройти. З їх пащ летіла піна. Бррр!

Чи зможуть кухарі опанувати себе й отримати щасливий квиток у «Пекельну кухню» – дивіться сьогодні, 6 вересня, о 19:00 на Новому каналі.

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