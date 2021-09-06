Хто залишив Пекельну кухню 2021 1 випуск – Дмитро Кенсицький, Іванна Мальон, Іван Таран

Троє учасників поїхали додому

Перші дні на проекті видалися для кухарів «Пекельної кухні» (Новий канал) гарячими. Щоб потрапити в реаліті, вони шукали квитки на вогненній смузі перешкод. Щаслива перепустка гарантувала проходження у проект. Але їх вистачило не всім. Сподіваючись потрапити на кухню до пекельного Шефа, кілька учасників підписали сліпий контракт. Один з них виявився квитком додому.

– Сподівався, що в ньому буде якесь завдання, – розповідає Дмитро Кенсицький, який вилетів. – Тарганів і черв’яків я б поїв, ще б і добавки попросив. Тому не повірив, що залишаю проект. Думав дійти до фіналу. Прикро, що пролетів, як фанера над Парижем, навіть не встигнувши нічого приготувати.

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Іванна Мальон залишила проект просто на фінальному випробуванні епізоду – під час вечері в телересторані «Пекельної кухні». Вона не змогла приготувати свою коронну страву для Шефа, хоча в неї, на відміну від інших учасників, було дві спроби.

– Мені соромно, що я так повільно працювала, – сумувала дівчина. – Не знаю, що робитиму після проекту, бо заради нього звільнилася з роботи.

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Ще для одного учасника вечеря стала фінальним випробуванням у реаліті.

– Обидві команди завалили вечерю, – розповідає Шеф. – Кухні довелося зачинити й відправити учасників розбиратися, чому це сталося. Я попросив вказати на двох винуватців з кожної команди – найслабших кухарів. Їх чекав вигін. Але замість роботи над помилками в чоловічій команді Іван Таран підмовив усіх тягнути сліпий жереб. Він влаштував рулетку. Завдяки випадку в номінації опинився він і Олександр Громлюк – дуже сильний кухар. Не люблю, коли грають нечесно.

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Ставки в цій рулетці зіграли проти Івана Тарана. Він залишив проект. Номінанток на вигін з червоної команди – Інну Яцейко та Анну Шеремет – Пекельний Шеф помилував.

Хто залишить проект у наступному епізоді – дивіться в понеділок, 13 вересня, о 19:00 на Новому каналі.