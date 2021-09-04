Простий рецепт шакшуки від Пекельного Шефа

Рецепт шакшуки від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився секретами приготування ситного та смачного сніданку
Якщо вам набридла звична яєчня, спробуйте приготувати шакшуку за рецептом Шефа «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекса Якутова, яким він поділився в YouTube-шоу «Прожарено».
Що таке шакшука?
Ця страва з яєць у соусі з томатів, перцю чилі та цибулі. Характерна для арабської та ізраїльської кухні.
– Основне в шакшуці – яскравий аромат, – ділиться секретами Алекс. – Тому для неї готують бахарат – суміш спецій. Туди йде чорний перець, кардамон, лавровий лист, гвоздика, коріандр, зіра. Спеції беремо немелені.
Як приготувати бахарат?
– Чайну ложку чорного перцю горошком відправляємо на розпечену сковорідку, щоб розкрився аромат, – продовжує Шеф. – Туди ж – чайну ложку кардамону, один лавровий лист, трохи гвоздики, коріандру та зіри. Прогріваємо спеції, висипаємо у ступку й перетираємо до однорідної маси.
Як приготувати шакшуку?
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Перець капі – 1 шт.
- Томати – 3 великі
- Фіолетова цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Перець чилі – 1 шт.
- Кінза, м’ята – за смаком
- Сіль і цукор – за смаком
Приготування:
- Для шакшуки нам знадобиться згух – суміш перцю чилі, кінзи, м’яти, часнику та солі. Спочатку нарізаємо кільцями чилі й перетираємо до однорідної маси у ступці. Туди ж додаємо половину цибулини, трохи кінзи, м’яти, 2 зубчики часнику та сіль. Все добре перетираємо до однорідної маси.
- Нарізаємо цибулю півкільцями, перець капі – кільцями, а болгарський – смужками.
- Ставимо сковороду на плиту, додаємо оливкову олію і гарненько її розігріваємо.
- На сковороду відправляємо цибулю й даємо трохи просмажитися, постійно помішуючи. До цибулі відправляємо перець. Додаємо чайну ложку бахарата і все перемішуємо.
- Томати перебиваємо у блендері в кашицю. Відправляємо на сковороду до перцю та цибулі. Даємо покипіти кілька хвилин. Додаємо в соус цукор за смаком і одну чайну ложку згуха, який приготували раніше. Даємо їм покипіти кілька хвилин.
- Переливаємо соус на чавунну сковороду, в якій будемо подавати шакшуку. Вбиваємо яйця і ставимо на вогонь. Якщо такої сковороди у вас немає, яйця можна вбити в ту сковороду, в якій ви готували соус. Стежте за ступенем просмажування шакшуки, щоб жовтки не загусли. Коли яйця приготуються, знімайте їх і подавайте сніданок, прикрасивши зеленню.
Смачного!
Якими кулінарними секретами Пекельний Шеф буде ділитися з учасниками «Пекельної кухні» – дивіться з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі.