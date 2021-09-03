Ведучого «Пекельної кухні» виштовхали з автобуса: «Скромним далеко не заїдеш!»

Метрдотель телересторану Сергій Середа розповів, чого навчився у шкільні роки

Перші вересневі дні, як не крути, завжди навівають спогади про безтурботні шкільні роки. Ведучий реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Сергій Середа згадав історію, яка трапилася з ним у п’ятому класі.

– У п’ятому класі я навчався у школі, яка розташовувалася за 10 км від мого будинку, – розповідає ведучий. – Добиратися додому мені доводилося громадським транспортом. Якось, як завжди після школи, ми з друзями прийшли на автобусну зупинку. Маршрут був не надто популярний, тому іноді доводилося прочекати транспорт цілу годину. А потім ще й запхатися у салон. Щоб потрапити всередину, треба було бути або дуже великим, щоб силою заштовхати себе всередину, або дуже нахабним. Так вже вийшло, що в 10 років обидві ці якості в мене були відсутні.

Якщо ти скромний, то в цьому житті далеко не заїдеш!

У той самий день Х, коли під’їхав автобус, і люди почали заходити всередину, Сергій зрозумів, що всі його друзі опинилися в салоні, а він залишився на зупинці.

– Подумавши кілька хвилин і оцінивши ситуацію, я не захотів чекати наодинці наступний автобус цілу годину, – згадує ведучий. – І тоді прийняв вольове рішення: прогулятися додому вздовж траси пішки. В кишені в мене було 50 копійок на проїзд, які я вирішив витратити на морозиво у стаканчику. Щоб прогулянка була не такою нудною (усміхається). Морозиво з’їв у перші три хвилини походу, а решту часу просто плентався, ковтаючи пил з-під коліс автомобілів.

На підході до будинку Сергія зустріла мама, яка хвилювалася, чому його так довго немає.

– Не скажу, що це дуже весела історія, але точно пізнавальна, адже після цього випадку я зрозумів одну важливу річ, – зізнається ведучий. – Якщо ти скромний, то в цьому житті далеко не заїдеш! Тому незабаром у мене з’явилося така необхідна для Одеси якість, як нахабство.

Прем’єра реаліті «Пекельна кухня» – 6 вересня о 19:00 на Новому каналі

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