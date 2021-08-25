На «Пекельну кухню» прийшла кухарка з «Ревізора»

Ресторан, у якому дівчина працювала бренд-шефом, боровся за заповітну табличку

6 вересня о 19:00 Новий канал відчинить двері в «Пекельну кухню». 20 кухарів будуть боротися за звання Бога або Богині кулінарного Олімпу. Серед них і 25-річна Марія Гуд. Дівчина з 13-ти років працює на кухні, і не зважаючи на юний вік вже стала шеф-кухарем ресторану.

– Серед ночі по ТБ побачила рекламу кастингу в «Пекельну кухню» на Новому каналі, зрозуміла, що це мій шанс, – розповідає Марія. – Коли пройшла, постало питання про те, щоб поїхати на три місяці. Довго радилися із засновником і керуючою ресторану, але прийшли до рішення, що я маю використовувати можливість розвитку у професії. Хочу заново вдихнути свіжого кухарського повітря і нагадати собі, навіщо я працюю на кухні по 16 годин.

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Новий канал не вперше покаже дівчину в ефірі. У 2019 року до ресторану, де вона працювала бренд-шефом, нагрянула команда проекту «Ревізор». До роботи Марії претензій не було, але плутанина з медичними книжками в персоналу вартувала закладу заповітної таблички.

– Тоді зрозуміла, що потрібно вміти приймати критику, – ділиться вона. – Адже критикуючи, експерти не хочуть тебе образити. Це шанс щось змінити, стати кращими для гостя. До цієї зустрічі з Новим каналом я не довіряла телебаченню. Думала, що там все за сценарієм, все придумано і награно.

Чи стане дівчина найкращим кухарем «Пекельної кухні» – дивіться всією сім’єю з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі