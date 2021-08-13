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Легкий салат з кавуном, томатами та фетою від «Пекельної кухні»

Легкий салат з кавуном, томатами та фетою: рецепт від Пекельної кухні

Сушеф реаліті Олена Жаботинська поділилась рецептом поживного та смачного сніданку

З 6 вересня о 19:00 Новий канал покаже перший епізод реаліті «Пекельна кухня», де суворий Шеф Алекс Якутов шукатиме Бога чи Богиню кулінарного Олімпу. Знайти кращого кухаря допомагатимуть сушефи чоловічої та жіночої команд. Поки всі – в очікуванні старту реаліті, помічники Шефа діляться фірмовими порадами. На цей раз ловіть рецепт поживного сніданку з кавуна від сушефу «Пекельної кухні» Олени Жаботинської.

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Інгредієнти:

  • кавун чищений без кісточок – 100 г
  • томати чері – 100 г
  • рукола – 10 г
  • базилік свіжий – 5 г
  • м’ята свіжа – 2 г
  • грецький горіх – 10 г
  • насіння гарбуза смажене – 5 г
  • насіння льону – 5 г
  • оливкова олія – 15 г
  • сир фета – 30 г
  • сіль, перець

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Легкий салат з кавуном, томатами та фетою: рецепт від Пекельної кухні

Приготування:

  1. Кавун очистіть від шкірки, видаліть кісточки та поріжте кубиками.
  2. Чері помийте, висушіть та поріжте на половинки.
  3. Руколу, базилік та м’яту гарно промийте та осушіть.
  4. Покладіть в миску кубики чищеного кавуна, додайте половинки чері, насіння та горіхи, сіль та перець, заправте олією. Обережно все перемішайте і викладіть на тарілку.
  5. Зверху покладіть фету середніми шматочками або одним шматочком по центру.

Смачного!

Якими рецептами Олена буде ділитися з учасниками «Пекельної кухні» – дивіться щопонеділка з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі.

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