Легкий салат з кавуном, томатами та фетою: рецепт від Пекельної кухні

Легкий салат з кавуном, томатами та фетою від «Пекельної кухні»
Сушеф реаліті Олена Жаботинська поділилась рецептом поживного та смачного сніданку
З 6 вересня о 19:00 Новий канал покаже перший епізод реаліті «Пекельна кухня», де суворий Шеф Алекс Якутов шукатиме Бога чи Богиню кулінарного Олімпу. Знайти кращого кухаря допомагатимуть сушефи чоловічої та жіночої команд. Поки всі – в очікуванні старту реаліті, помічники Шефа діляться фірмовими порадами. На цей раз ловіть рецепт поживного сніданку з кавуна від сушефу «Пекельної кухні» Олени Жаботинської.
Готуємо чебурек з потрохами: рецепт від Пекельного Шефа
Інгредієнти:
- кавун чищений без кісточок – 100 г
- томати чері – 100 г
- рукола – 10 г
- базилік свіжий – 5 г
- м’ята свіжа – 2 г
- грецький горіх – 10 г
- насіння гарбуза смажене – 5 г
- насіння льону – 5 г
- оливкова олія – 15 г
- сир фета – 30 г
- сіль, перець
Оселедець на шубі: рецепт канапки від Пекельного Шефа
Приготування:
- Кавун очистіть від шкірки, видаліть кісточки та поріжте кубиками.
- Чері помийте, висушіть та поріжте на половинки.
- Руколу, базилік та м’яту гарно промийте та осушіть.
- Покладіть в миску кубики чищеного кавуна, додайте половинки чері, насіння та горіхи, сіль та перець, заправте олією. Обережно все перемішайте і викладіть на тарілку.
- Зверху покладіть фету середніми шматочками або одним шматочком по центру.
Смачного!
Якими рецептами Олена буде ділитися з учасниками «Пекельної кухні» – дивіться щопонеділка з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі.