Легкий салат з кавуном, томатами та фетою: рецепт від Пекельної кухні

Сушеф реаліті Олена Жаботинська поділилась рецептом поживного та смачного сніданку

З 6 вересня о 19:00 Новий канал покаже перший епізод реаліті «Пекельна кухня», де суворий Шеф Алекс Якутов шукатиме Бога чи Богиню кулінарного Олімпу. Знайти кращого кухаря допомагатимуть сушефи чоловічої та жіночої команд. Поки всі – в очікуванні старту реаліті, помічники Шефа діляться фірмовими порадами. На цей раз ловіть рецепт поживного сніданку з кавуна від сушефу «Пекельної кухні» Олени Жаботинської.

Готуємо чебурек з потрохами: рецепт від Пекельного Шефа

Інгредієнти:

кавун чищений без кісточок – 100 г

томати чері – 100 г

рукола – 10 г

базилік свіжий – 5 г

м’ята свіжа – 2 г

грецький горіх – 10 г

насіння гарбуза смажене – 5 г

насіння льону – 5 г

оливкова олія – 15 г

сир фета – 30 г

сіль, перець

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Приготування:

Кавун очистіть від шкірки, видаліть кісточки та поріжте кубиками. Чері помийте, висушіть та поріжте на половинки. Руколу, базилік та м’яту гарно промийте та осушіть. Покладіть в миску кубики чищеного кавуна, додайте половинки чері, насіння та горіхи, сіль та перець, заправте олією. Обережно все перемішайте і викладіть на тарілку. Зверху покладіть фету середніми шматочками або одним шматочком по центру.

Смачного!

Якими рецептами Олена буде ділитися з учасниками «Пекельної кухні» – дивіться щопонеділка з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі.