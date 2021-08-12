«Одна його посмішка – і ми готові рватися в бій»: Сергій Середа – про перший тиждень батьківства

Ведучий «Пекельної кухні» розповів, як вони з дружиною MamaRika готувалися до нового статусу

Чоловік не виношує дитину, але це не означає, що він не є учасником вагітності і пологів. Адже сучасне суспільство прийшло до висновку, що батько повинен повноцінно розділяти з мамою турботу про новонародженого. А це означає, що і йому слід повноцінно готуватися до батьківства. Новоспечений тато ведучий реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Сергій Середа розповів, як він готувався до нового статусу.

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– Мені все в один голос твердили, що до батьківства підготується неможливо, і, напевно, в цьому є частка істини, – каже ведучий. – Але якщо не читати літературу і не дивитися відео на тему: народження і догляду за дитиною, то для тебе, як для батька, це буде більший стрес, ніж якщо ти все ж спробуєш почерпнути хоч якісь знання. Нехай в майбутньому вони тобі і не знадобляться.

Тому Сергій з дружиною – співачкою MamaRika почали поступово вивчати всі матеріали, які на тему народження дитини.

– Радує, звичайно, що на дворі 2021 рік, і доступу до цих матеріалів набагато більше, ніж було у наших батьків 30 років тому, – розповідає Сергій. – Але в той же час це і лякає, тому що на одні і ті же питання у двох експертів можуть бути абсолютно протилежні відповіді. Тому ми вирішили йти по шляху найменшого опору, подивилися кількох лікарів-блогерів-експертів, типу доктора Комаровського, доктора Юрієвої. І визначили для себе, хто більш доступно і зрозуміло пояснює. Також купили книгу Емілі Остер «Шпаргалка для батьків», в якій, до речі, виявилося досить багато корисної інформації. Але вся інформація, як отримуємо, проходить через наші фільтри, беремо на озброєння лише те, що можна застосувати конкретно до нашої дитини.

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До речі, в родині Середи очікування від батьківства значно відрізняється від реальності.

– Можливо, зі мною багато хто зараз будуть не згоден, але в нашому випадку відрізняється в кращу сторону, – запевняє провідний. – Звичайно, нам, як і всім, важко, ми не висипаємося, не вистачає часу на себе і свої справи, але зате у нас в родині з’явилася дитина. Іноді мені пишуть, мовляв, «перші два роки життя – це пекло». Або: «Готуйтеся, тепер вам хана». Мені здається, з таким підходом краще взагалі не народжувати. Кожна сім’я – це окремий випадок, але як би нам не було важко, одна його посмішка або якась гримаса – і ми знову готові рватися в бій, сповнені сил, і можемо не спати ще добу. Важливий момент: ми дуже сильно хотіли дитину і підходили до питання народження відповідально, знали, на що йдемо, тому радість батьківства з лишком перекриває такі дрібниці, як недосипання, недоїдання і решту

Дивіться прем’єру реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня о 19:00 на Новому каналі