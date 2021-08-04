Шеф Пекельної кухні на Новому каналі з дружиною стали суддями Кубка України з кулінарії

Алекс Якутов, Пекельний Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня», яке стартує на Новому каналі 6 вересня, разом зі своєю дружиною – шеф-кондитером Аліною Якутовою стали членами суддівської команди Кубка по Кулінарії, організованого Першою Українською Асоціацією Шеф-кухарів.

Кубок відбудеться 10-11 серпня в Харкові. Саме тут протягом двох днів кухарі битимуться за перемогу:

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– Подати заявку на Кубок України серед Шеф-кухарів може кожен, – розповідає Алекс Якутов. – Кухарі змагатимуться в різних конкурсах. Наприклад, традиційне завдання з чорним ящиком з продуктами, з яких потрібно буде приготувати страву. Також плануються і командні змагання, в яких кухарі битимуться по троє. Є суддівська колегія, яка оцінює роботу кухарів, і нас з Алей запросили стати її частиною. Алю – як шеф-кондитера, мене – як шефа, фахівця. Переможці отримають багато призів, один з яких – від мене особисто: сертифікат на стажування в ресторані «Публіцист». Мені завжди дуже приємно приїжджати на такі заходи в різні міста. Кубок проводиться раз на рік, і кожен раз, потрапляючи на конкурс, ти бачиш, як виріс рівень кухарів-учасників за цей час, як вони навчилися орієнтуватися в продуктах, які були заготовлені не ними.

А як Шеф Алекс Якутов буде оцінювати кухарів-учасників «Пекельної кухні», на яких чекають більш тривалі змагання, побачите зовсім скоро на Новому каналі – старт кулінарного реаліті 6 вересня. Не пропустіть, буде спектоно!